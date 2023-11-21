Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/dtp-1910870783.html
В Пензенской области перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу
В Пензенской области перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу - РИА Новости, 21.11.2023
В Пензенской области перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу
Легковой автомобиль и две фуры столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, пострадали два человека, один из грузовиков перевернулся, что привело к... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:10
2023-11-21T17:10
происшествия
пензенская область
kia rio
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910869482_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_6842542b836bff1fc3e39a974cdc855a.jpg
САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль и две фуры столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, пострадали два человека, один из грузовиков перевернулся, что привело к затору на дороге, сообщает региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. По его данным, в 11.50 мск на 573-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Мокшанском районе произошло ДТП с участием легковушки Kia Rio, грузовика Mercedes и фуры Faw с прицепом. "В результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля, в связи с чем на проезжей части образовалась заторовая ситуация. Сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд места происшествия через село Голицино Нижнелосмовского района Пензенской области. На месте работают сотрудники специальных служб, принимаются все необходимые меры по восстановлению движения", - говорится в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Faw 1983 года рождения и его пассажир 1958 года рождения госпитализированы с травмами. На фото, опубликованном ведомством, запечатлена опрокинувшаяся на бок фура Faw, перекрывшая трассу.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910869482_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_84ade814171be300e6e25e4f570bbed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пензенская область, kia rio, mercedes
Происшествия, Пензенская область, Kia Rio, Mercedes
В Пензенской области перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу

Перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу М5 "Урал" в Пензенской области

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области/TelegramДТП на 573-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Мокшанском районе в Пензенской области
ДТП на 573-м километре федеральной автодороги М5 Урал в Мокшанском районе в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области/Telegram
ДТП на 573-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Мокшанском районе в Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль и две фуры столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, пострадали два человека, один из грузовиков перевернулся, что привело к затору на дороге, сообщает региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.
По его данным, в 11.50 мск на 573-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Мокшанском районе произошло ДТП с участием легковушки Kia Rio, грузовика Mercedes и фуры Faw с прицепом.
"В результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля, в связи с чем на проезжей части образовалась заторовая ситуация. Сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд места происшествия через село Голицино Нижнелосмовского района Пензенской области. На месте работают сотрудники специальных служб, принимаются все необходимые меры по восстановлению движения", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ГИБДД, водитель автомобиля Faw 1983 года рождения и его пассажир 1958 года рождения госпитализированы с травмами.
На фото, опубликованном ведомством, запечатлена опрокинувшаяся на бок фура Faw, перекрывшая трассу.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияПензенская областьKia RioMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала