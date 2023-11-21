https://ria.ru/20231121/dtp-1910870783.html

В Пензенской области перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу

В Пензенской области перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу - РИА Новости, 21.11.2023

В Пензенской области перевернувшийся при ДТП грузовик перекрыл трассу

Легковой автомобиль и две фуры столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, пострадали два человека, один из грузовиков перевернулся, что привело к... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:10

2023-11-21T17:10

2023-11-21T17:10

происшествия

пензенская область

kia rio

mercedes

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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль и две фуры столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, пострадали два человека, один из грузовиков перевернулся, что привело к затору на дороге, сообщает региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. По его данным, в 11.50 мск на 573-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Мокшанском районе произошло ДТП с участием легковушки Kia Rio, грузовика Mercedes и фуры Faw с прицепом. "В результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля, в связи с чем на проезжей части образовалась заторовая ситуация. Сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд места происшествия через село Голицино Нижнелосмовского района Пензенской области. На месте работают сотрудники специальных служб, принимаются все необходимые меры по восстановлению движения", - говорится в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Faw 1983 года рождения и его пассажир 1958 года рождения госпитализированы с травмами. На фото, опубликованном ведомством, запечатлена опрокинувшаяся на бок фура Faw, перекрывшая трассу.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пензенская область, kia rio, mercedes