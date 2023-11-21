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Пьяная украинка попала в ДТП в Польше и покусала полицейского - РИА Новости, 21.11.2023
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16:29 21.11.2023
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Пьяная украинка попала в ДТП в Польше и покусала полицейского
Пьяная украинка попала в ДТП в Польше и покусала полицейского - РИА Новости, 21.11.2023
Пьяная украинка попала в ДТП в Польше и покусала полицейского
Нетрезвая гражданка Украины совершила дорожно-транспортное происшествие и покусала польского полицейского, сообщает полиция Опольского воеводства. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:29
2023-11-21T16:29
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Нетрезвая гражданка Украины совершила дорожно-транспортное происшествие и покусала польского полицейского, сообщает полиция Опольского воеводства. "Украинка в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW въехала в кювет и не смогла оттуда выехать. Когда на место происшествия прибыла полиция, женщина стала агрессивной. Она оскорбляла офицеров и нарушила неприкосновенность одного из них, царапая его и кусая", - говорится в сообщении. При этом пассажир пытался вытолкать автомобиль из кювета, но не справился, так как тоже был пьян. Отмечается, что поведение женщины вынудило полицейских "использовать принудительные меры в виде физической силы и наручников". "Она сказала укушенному полицейскому, что больна туберкулезом. Женщина оказалась 32-летней гражданкой Украины. В итоге была помещена под полицейский арест", - говорится в сообщении полиции. Также у нее принудительно взяли анализ крови из-за сообщения о туберкулезе. Нарушительнице грозит до трех лет лишения свободы.
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украина, в мире, польша, мвд польши
Украина, В мире, Польша, МВД Польши
Пьяная украинка попала в ДТП в Польше и покусала полицейского

В Польше пьяная украинка съехала в кювет и покусала прибывшего полицейского

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Нетрезвая гражданка Украины совершила дорожно-транспортное происшествие и покусала польского полицейского, сообщает полиция Опольского воеводства.
"Украинка в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW въехала в кювет и не смогла оттуда выехать. Когда на место происшествия прибыла полиция, женщина стала агрессивной. Она оскорбляла офицеров и нарушила неприкосновенность одного из них, царапая его и кусая", - говорится в сообщении. При этом пассажир пытался вытолкать автомобиль из кювета, но не справился, так как тоже был пьян.
Отмечается, что поведение женщины вынудило полицейских "использовать принудительные меры в виде физической силы и наручников". "Она сказала укушенному полицейскому, что больна туберкулезом. Женщина оказалась 32-летней гражданкой Украины. В итоге была помещена под полицейский арест", - говорится в сообщении полиции. Также у нее принудительно взяли анализ крови из-за сообщения о туберкулезе. Нарушительнице грозит до трех лет лишения свободы.
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