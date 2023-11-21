https://ria.ru/20231121/dtp-1910790224.html

В Архангельской области осудили группу, устраивавшую подставные ДТП

В Архангельской области осудили группу, устраивавшую подставные ДТП - РИА Новости, 21.11.2023

В Архангельской области осудили группу, устраивавшую подставные ДТП

В Архангельской области осуждены, в том числе к реальным срокам лишения свободы, за мошенничество 18 участников организованной группы, которая устраивала... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:17

2023-11-21T13:17

2023-11-21T13:17

происшествия

архангельская область

архангельск

россия

авто

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МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. В Архангельской области осуждены, в том числе к реальным срокам лишения свободы, за мошенничество 18 участников организованной группы, которая устраивала подставные ДТП ради получения страховки, сообщила региональная прокуратура в Telegram. Отмечается, что двое жителей Архангельска подбирали в группу "наиболее доверенных автовладельцев" для незаконного предъявления страховым организациям требований о выплате страхового возмещения. "Для дорожно-транспортных происшествий выбирались темное время суток и безлюдные участки автомобильных дорог, на которых транспортные средства, в том числе и ранее имевшие повреждения, умышленно сталкивались друг с другом, после чего оформлялись необходимые документы для получения страховых выплат", - говорится в сообщении. Обвиняемые использовали как личный автотранспорт, так и автомобили случайных знакомых, которые не знали о преступных намерениях членов группы. С сентября 2016 по август 2019 года злоумышленники похитили более трех миллионов рублей, причитающихся автовладельцам в качестве страхового возмещения последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате проявленной сотрудниками страховых организаций бдительности похитить еще более 1,5 миллиона рублей преступники не смогли. "Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя назначено нескольким соучастникам наказание в виде исправительных работ на различные сроки, а также в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режимов, со штрафами до 300 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231120/zoloto-1910486711.html

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происшествия, архангельская область, архангельск, россия, авто