https://ria.ru/20231121/dtp-1910731963.html

В Японии девять пешеходов пострадали при наезде автомобиля

В Японии девять пешеходов пострадали при наезде автомобиля - РИА Новости, 21.11.2023

В Японии девять пешеходов пострадали при наезде автомобиля

Девять человек получили травмы различной степени тяжести при наезде легкового автомобиля на группу пешеходов в японской префектуре Фукуока, сообщил телеканал... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:38

2023-11-21T09:38

2023-11-21T09:38

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авто

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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Девять человек получили травмы различной степени тяжести при наезде легкового автомобиля на группу пешеходов в японской префектуре Фукуока, сообщил телеканал NHK. ДТП произошло утром, 8 из 9 пострадавших школьники. Сообщается, что у одной из учениц старшей школы переломы лицевых костей, характер травм оценивается как тяжелый. Полиция снимает показания с 66-летнего водителя. У него также переломы.

https://ria.ru/20231017/dtp-1903428327.html

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в мире, япония, авто, фукуока (город)