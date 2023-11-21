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После драки в автобусе в Твери возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.11.2023
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14:46 21.11.2023 (обновлено: 14:47 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/draka-1910820196.html
После драки в автобусе в Твери возбудили уголовное дело
После драки в автобусе в Твери возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.11.2023
После драки в автобусе в Твери возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на гражданина Камеруна в автобусе в Твери, злоумышленники установлены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:46
2023-11-21T14:47
происшествия
камерун
тверь
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на гражданина Камеруна в автобусе в Твери, злоумышленники установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Видео нападения появилось в соцсетях в воскресенье. На кадрах молодые люди бьют темнокожего мужчину в автобусе, один замахивается ногой, второй наносит удары руками, несколько раз упоминая цвет кожи пассажира. Полиция сообщила о проверке, начатой после сообщения из медицинского учреждения. "По факту причинения телесных повреждений гражданину Республики Камерун в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Личности молодых людей, причастных к противоправному деянию, установлены. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников", - рассказали в УМВД. Собеседница агентства отметила, что расследование взял под личный контроль начальник регионального управления МВД.
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происшествия, камерун, тверь, россия
Происшествия, Камерун, Тверь, Россия
После драки в автобусе в Твери возбудили уголовное дело

Полиция в Твери завела уголовное дело после нападения на иностранца в автобусе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на гражданина Камеруна в автобусе в Твери, злоумышленники установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Видео нападения появилось в соцсетях в воскресенье. На кадрах молодые люди бьют темнокожего мужчину в автобусе, один замахивается ногой, второй наносит удары руками, несколько раз упоминая цвет кожи пассажира. Полиция сообщила о проверке, начатой после сообщения из медицинского учреждения.
"По факту причинения телесных повреждений гражданину Республики Камерун в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Личности молодых людей, причастных к противоправному деянию, установлены. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников", - рассказали в УМВД.
Собеседница агентства отметила, что расследование взял под личный контроль начальник регионального управления МВД.
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