https://ria.ru/20231121/draka-1910820196.html

После драки в автобусе в Твери возбудили уголовное дело

После драки в автобусе в Твери возбудили уголовное дело - РИА Новости, 21.11.2023

После драки в автобусе в Твери возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на гражданина Камеруна в автобусе в Твери, злоумышленники установлены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:46

2023-11-21T14:46

2023-11-21T14:47

происшествия

камерун

тверь

россия

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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на гражданина Камеруна в автобусе в Твери, злоумышленники установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Видео нападения появилось в соцсетях в воскресенье. На кадрах молодые люди бьют темнокожего мужчину в автобусе, один замахивается ногой, второй наносит удары руками, несколько раз упоминая цвет кожи пассажира. Полиция сообщила о проверке, начатой после сообщения из медицинского учреждения. "По факту причинения телесных повреждений гражданину Республики Камерун в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Личности молодых людей, причастных к противоправному деянию, установлены. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников", - рассказали в УМВД. Собеседница агентства отметила, что расследование взял под личный контроль начальник регионального управления МВД.

https://ria.ru/20231121/draka-1910733365.html

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происшествия, камерун, тверь, россия