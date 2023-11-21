https://ria.ru/20231121/dollar-1910717640.html

Курс доллара впервые с 30 июня упал ниже 88 рублей

Курс доллара впервые с 30 июня упал ниже 88 рублей - РИА Новости, 21.11.2023

Курс доллара впервые с 30 июня упал ниже 88 рублей

Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро, обновляя максимумы с 30 июня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:27

2023-11-21T07:27

2023-11-21T08:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро, обновляя максимумы с 30 июня, следует из данных Московской биржи.Американская и европейская валюты упали до 87,93 рубля и 95,76 рубля соответственно, но затем отскочили от этих отметок.Курс доллара расчетами "завтра" на 7:18 мск снижается на 36 копеек — до 88,04 рубля, евро — на 19 копеек, до 96,51 рубля, юань растет на 1 копейку, до 12,33 рубля.Как отмечают аналитики, укреплению рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.

https://ria.ru/20231115/rubl-1909592294.html

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экономика, московская биржа