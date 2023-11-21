https://ria.ru/20231121/dogovor-1910809804.html

Армения передала Азербайджану пакет предложений по мирному договору

Армения передала Азербайджану пакет предложений по мирному договору - РИА Новости, 21.11.2023

Армения передала Азербайджану пакет предложений по мирному договору

Армянская сторона передала Азербайджану очередной пакет предложений по мирному договору, заявил во вторник МИД Армении в соцсети X. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:08

2023-11-21T14:08

2023-11-21T14:26

в мире

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азербайджан

ильхам алиев

никол пашинян

владимир путин

ереван

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Армянская сторона передала Азербайджану очередной пакет предложений по мирному договору, заявил во вторник МИД Армении в соцсети X.В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ждет ответа Еревана на предложения по мирному договору."В продолжение публичного заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 18 ноября об активизации дипломатических усилий для достижения мирного договора с Азербайджаном армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое по счету предложение по соглашению", - говорится в сообщении.Отмечается, что Армения по-прежнему привержена подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов.В минувшую субботу премьер-министр Армении Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, однако Баку пока не подтвердил приверженность трем принципам, предлагаемым Ереваном.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231118/eskalatsiya-1910276513.html

https://ria.ru/20231102/vstrecha-1906929154.html

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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, ереван