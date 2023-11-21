Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем
Парламент ЮАР выступил за разрыв дипотношений с Израилем и закрытие посольства
Флаг ЮАР над зданием парламента страны в Кейптауне. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране и разорвать дипломатические отношения, пишет местное издание eNCA.
"Члены парламента также проголосовали за приостановку деятельности посла Израиля в ЮАР. Парламент заявил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не будет участвовать в переговорах при содействии ООН", — говорится в публикации.
При этом, по данным издания BusinessLIVE, решение парламента носит рекомендательный характер.
Накануне официальный представитель МИД еврейского государства Лиор Хайят сообщил об отзыве посла в ЮАР для консультаций.
На минувшей неделе президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал Международный уголовный суд расследовать действия Тель-Авива в Палестине из-за происходящих там военных преступлений. Израиль, в свою очередь, отказался сотрудничать с МУС по этому вопросу, заявив, что защищает права своих граждан и борется с терроризмом в регионе.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.