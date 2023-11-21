https://ria.ru/20231121/dipotnosheniya-1910912034.html

Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем

Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем - РИА Новости, 21.11.2023

Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем

Парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране и разорвать дипломатические отношения, пишет местное... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:08

2023-11-21T20:08

2023-11-21T22:58

в мире

юар

израиль

сирил рамафоса

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране и разорвать дипломатические отношения, пишет местное издание eNCA."Члены парламента также проголосовали за приостановку деятельности посла Израиля в ЮАР. Парламент заявил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не будет участвовать в переговорах при содействии ООН", — говорится в публикации.При этом, по данным издания BusinessLIVE, решение парламента носит рекомендательный характер.Накануне официальный представитель МИД еврейского государства Лиор Хайят сообщил об отзыве посла в ЮАР для консультаций.На минувшей неделе президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал Международный уголовный суд расследовать действия Тель-Авива в Палестине из-за происходящих там военных преступлений. Израиль, в свою очередь, отказался сотрудничать с МУС по этому вопросу, заявив, что защищает права своих граждан и борется с терроризмом в регионе.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, юар, израиль, сирил рамафоса, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, международный уголовный суд