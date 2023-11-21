https://ria.ru/20231121/diplomaty-1910901766.html

Песков ответил на предложения ЕС по ограничениям для российских дипломатов

Песков ответил на предложения ЕС по ограничениям для российских дипломатов - РИА Новости, 21.11.2023

Песков ответил на предложения ЕС по ограничениям для российских дипломатов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложения ограничить право передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза очередной... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:14

2023-11-21T19:14

2023-11-21T19:34

россия

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложения ограничить право передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза очередной антироссийской глупостью, которая ущемит права людей, которые нуждаются в консульской помощи.ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, об этом ранее сообщила газета Financial Times."Не удивляйтесь ничему, наверняка ещё что-нибудь придумают, сомнений в этом нет. Очередная глупость антироссийская. Они пытаются чем-то нас ущемить, но они затрудняет работу дипломатов. Они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть они отказываются от получения информации от первоисточника. Большей глупости трудно себе представить", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Он отметил, что разумные политики должны ориентироваться на свежие данные с двух сторон, а "они для себя одну из сторон полностью отвергают". Песков расценил это как "слепое желание каким-то образом досадить России"."Абсолютная глупость. У них очень много людей, которые несмотря ни на что нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией. Они лишают этих людей этого права... Там живут десятки, а то и сотни тысяч, в Европе, наших бывших сограждан или нынешних сограждан, которые тоже получаются ущемленными в правах", - отметил представитель Кремля.

https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910482570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, в мире