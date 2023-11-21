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Песков ответил на предложения ЕС по ограничениям для российских дипломатов - РИА Новости, 21.11.2023
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19:14 21.11.2023 (обновлено: 19:34 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/diplomaty-1910901766.html
Песков ответил на предложения ЕС по ограничениям для российских дипломатов
Песков ответил на предложения ЕС по ограничениям для российских дипломатов - РИА Новости, 21.11.2023
Песков ответил на предложения ЕС по ограничениям для российских дипломатов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложения ограничить право передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза очередной... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:14
2023-11-21T19:34
россия
евросоюз
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложения ограничить право передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза очередной антироссийской глупостью, которая ущемит права людей, которые нуждаются в консульской помощи.ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, об этом ранее сообщила газета Financial Times."Не удивляйтесь ничему, наверняка ещё что-нибудь придумают, сомнений в этом нет. Очередная глупость антироссийская. Они пытаются чем-то нас ущемить, но они затрудняет работу дипломатов. Они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть они отказываются от получения информации от первоисточника. Большей глупости трудно себе представить", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Он отметил, что разумные политики должны ориентироваться на свежие данные с двух сторон, а "они для себя одну из сторон полностью отвергают". Песков расценил это как "слепое желание каким-то образом досадить России"."Абсолютная глупость. У них очень много людей, которые несмотря ни на что нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией. Они лишают этих людей этого права... Там живут десятки, а то и сотни тысяч, в Европе, наших бывших сограждан или нынешних сограждан, которые тоже получаются ущемленными в правах", - отметил представитель Кремля.
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россия, евросоюз, в мире
Россия, Евросоюз, В мире
Песков ответил на предложения ЕС по ограничениям для российских дипломатов

Песков назвал предложения ограничить передвижения дипломатов РФ глупостью

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложения ограничить право передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза очередной антироссийской глупостью, которая ущемит права людей, которые нуждаются в консульской помощи.
ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций, об этом ранее сообщила газета Financial Times.
"Не удивляйтесь ничему, наверняка ещё что-нибудь придумают, сомнений в этом нет. Очередная глупость антироссийская. Они пытаются чем-то нас ущемить, но они затрудняет работу дипломатов. Они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть они отказываются от получения информации от первоисточника. Большей глупости трудно себе представить", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Он отметил, что разумные политики должны ориентироваться на свежие данные с двух сторон, а "они для себя одну из сторон полностью отвергают". Песков расценил это как "слепое желание каким-то образом досадить России".
"Абсолютная глупость. У них очень много людей, которые несмотря ни на что нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией. Они лишают этих людей этого права... Там живут десятки, а то и сотни тысяч, в Европе, наших бывших сограждан или нынешних сограждан, которые тоже получаются ущемленными в правах", - отметил представитель Кремля.
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