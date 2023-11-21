https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html

"Конец мечты": раскрыта важная деталь переговоров России и Украины

"Конец мечты": раскрыта важная деталь переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.11.2023

"Конец мечты": раскрыта важная деталь переговоров России и Украины

Страны НАТО заставили Владимира Зеленского отказаться от переговоров и продолжать конфликт, так как его изначальные обещания России противоречили интересам... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:27

2023-11-21T01:27

2023-11-21T08:38

специальная военная операция на украине

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нафтали беннет

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Страны НАТО заставили Владимира Зеленского отказаться от переговоров и продолжать конфликт, так как его изначальные обещания России противоречили интересам альянса, об этом пишут бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург, профессор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе и бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят в статье для Brave New Europe.Как отмечает Шуленбург, всего через месяц после начала спецоперации Россия и Украина согласовали общие контуры урегулирования конфликта. Киев пообещал не вступать в НАТО и не допускать размещения иностранных военных баз на своей территории взамен на признание территориальной целостности страны."Нет никаких сомнений в том, что эти мирные переговоры (в феврале-марте 2022 года. — Прим. ред.) провалились из-за сопротивления со стороны НАТО и, в частности, со стороны США и Великобритании. Причина в том, что такое мирное соглашение было бы равносильно поражению НАТО, прекращению расширения НАТО на восток и, таким образом, концу мечты об однополярном мире, в котором доминируют США", — говорится в материале.Несмотря на сегодняшнюю позицию киевских властей, Зеленский и его правительство с самого начала конфликта хотели поскорее положить ему конец, утверждают авторы статьи. По их словам, именно с этой целью Зеленский уже был готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для закрепления итогов переговоров."В начале марта 2022 года президент Зеленский связался не только с (бывшим премьер-министром Израиля. — Прим. ред.) Нафтали Беннетом, но и с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером и попросил его использовать свои тесные личные связи с Путиным для посредничества между Украиной и Россией в надежде найти способы быстро положить конец этой войне", — утверждается в статье.Как заявляет Шуленбург, переговоры 2022 года были в своем роде уникальными ввиду того, что близость русских и украинцев позволила им в кратчайшие сроки выработать договоренности, которые бы устраивали обе стороны."Российско-украинские мирные переговоры были исторически уникальной особенностью, ставшей возможной только потому, что русские и украинцы хорошо знали друг друга, говорили на одном языке и, вероятно, даже знали друг друга лично. Мы не знаем ни одной другой войны или вооруженного конфликта, в котором стороны так быстро согласовывали бы конкретные условия мира", — говорится в материале.Однако, по словам авторов, НАТО выступила против этих переговоров, так как они не отвечали стратегическим интересам альянса по расширению своего влияния и ослаблению России. В связи с этим тот факт, что Зеленский признал выгодность результатов переговоров для Киева, возлагает ответственность за тот ущерб, который понесла Украина, на тех, кто выступал за продолжение конфликта, говорится в статье.В феврале-марте 2022 года через неделю после начала Специальной военной операции начался переговорный процесс между Россией и Украиной. Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. До этого представители двух стран проводили встречи в Белоруссии. В ходе последнего раунда Украина заявила о готовности к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910470722.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910665398.html

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