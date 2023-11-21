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Тульские десантники уничтожили под Соледаром командный пункт украинских сил - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 21.11.2023 (обновлено: 07:07 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/desant-1910713995.html
Тульские десантники уничтожили под Соледаром командный пункт украинских сил
Тульские десантники уничтожили под Соледаром командный пункт украинских сил - РИА Новости, 21.11.2023
Тульские десантники уничтожили под Соледаром командный пункт украинских сил
Расчеты самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили в районе Соледара командный пункт украинских силовиков, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T06:14
2023-11-21T07:07
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
соледар
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили в районе Соледара командный пункт украинских силовиков, сообщили РИА Новости в Минобороны.&quot;Расчетом беспилотных летательных аппаратов тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населенных пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт украинских националистов&quot;, - рассказали в военном ведомстве.Координаты позиций подразделений ВСУ в районе Соледара оперативно передали артиллеристам тульского соединения ВДВ. После этого расчеты 122-миллиметровых гаубиц "Гвоздика", нанеся удары с закрытых огневых позиций, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом, который там находился.Ранее в Минобороны сообщили, что расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами.
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россия, донбасс, соледар, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Соледар, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Тульские десантники уничтожили под Соледаром командный пункт украинских сил

Расчеты гаубиц 2С1 "Гвоздика" ВДВ уничтожили под Соледаром командный пункт ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили в районе Соледара командный пункт украинских силовиков, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«

"Расчетом беспилотных летательных аппаратов тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населенных пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт украинских националистов", - рассказали в военном ведомстве.

Координаты позиций подразделений ВСУ в районе Соледара оперативно передали артиллеристам тульского соединения ВДВ. После этого расчеты 122-миллиметровых гаубиц "Гвоздика", нанеся удары с закрытых огневых позиций, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом, который там находился.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассСоледарВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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