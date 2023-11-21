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Тульские десантники уничтожили под Соледаром командный пункт украинских сил

Тульские десантники уничтожили под Соледаром командный пункт украинских сил - РИА Новости, 21.11.2023

Тульские десантники уничтожили под Соледаром командный пункт украинских сил

Расчеты самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили в районе Соледара командный пункт украинских силовиков, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T06:14

2023-11-21T06:14

2023-11-21T07:07

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воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили в районе Соледара командный пункт украинских силовиков, сообщили РИА Новости в Минобороны."Расчетом беспилотных летательных аппаратов тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населенных пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт украинских националистов", - рассказали в военном ведомстве.Координаты позиций подразделений ВСУ в районе Соледара оперативно передали артиллеристам тульского соединения ВДВ. После этого расчеты 122-миллиметровых гаубиц "Гвоздика", нанеся удары с закрытых огневых позиций, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом, который там находился.Ранее в Минобороны сообщили, что расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами.

https://ria.ru/20231121/kontrataka-1910711228.html

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россия, донбасс, соледар, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии