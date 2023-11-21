https://ria.ru/20231121/delo-1910845163.html

В Москве на мужчин, требовавших от детей извиняться на коленях, завели дело

В Москве на мужчин, требовавших от детей извиняться на коленях, завели дело - РИА Новости, 21.11.2023

В Москве на мужчин, требовавших от детей извиняться на коленях, завели дело

Двое мужчин на севере Москвы поставили группу детей на колени, требуя от них "извиниться за свои игры", одного из подростков избили палкой, возбуждено уголовное РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:50

2023-11-21T15:50

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Двое мужчин на севере Москвы поставили группу детей на колени, требуя от них "извиниться за свои игры", одного из подростков избили палкой, возбуждено уголовное дело, сообщило управление СК по Москве в Telegram-канале."Личности подозреваемых установлены, в ближайшее время они будут доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — говорится в публикации.По данным следствия, вечером 19 ноября во дворе жилого дома на Базовской улице в Москве двое проживающих там мужчин "подошли к группе несовершеннолетних, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры". "При этом в руках один из мужчин держал палку, которой нанес несколько ударов одному из мальчиков", — добавили в ведомстве.Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.Подозреваемые — мужчины 1964 и 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК). Одного из них проверят на законность нахождения в столичном регионе, уточнили в ведомстве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, оба мужчины и подростки проживают в одном и том же доме. По предварительной информации столичной прокуратуры, "одному из ребят они демонстрировали нож, угрожая им".

https://ria.ru/20231118/delo-1910264754.html

https://ria.ru/20231117/strelba-1910036119.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)