https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет - РИА Новости, 21.11.2023
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет
На западе Москвы при раскопках случайно нашли человеческие скелеты, судя по всему, пролежавшие там с 1990-х годов, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:48
2023-11-21T11:48
2023-11-21T13:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На западе Москвы при раскопках случайно нашли человеческие скелеты, судя по всему, пролежавшие там с 1990-х годов, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Кости нашли накануне днем, во время работ по демонтажу подземных коммуникаций нежилого здания. "Скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метра. По предварительным данным, давность смерти — около 20-30 лет", — заявили в прокуратуре. При каких обстоятельствах погибли эти люди, пока неясно.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет
В Москве при раскопках нашли десяток человеческих черепов, оставшихся с 90-х
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
На западе Москвы при раскопках случайно нашли человеческие скелеты, судя по всему, пролежавшие там с 1990-х годов, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
Кости нашли накануне днем, во время работ по демонтажу подземных коммуникаций нежилого здания.
"Скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метра. По предварительным данным, давность смерти — около 20-30 лет", — заявили в прокуратуре.
При каких обстоятельствах погибли эти люди, пока неясно.
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