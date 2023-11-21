https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html

В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет

В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет - РИА Новости, 21.11.2023

В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет

На западе Москвы при раскопках случайно нашли человеческие скелеты, судя по всему, пролежавшие там с 1990-х годов, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:48

2023-11-21T11:48

2023-11-21T13:04

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На западе Москвы при раскопках случайно нашли человеческие скелеты, судя по всему, пролежавшие там с 1990-х годов, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Кости нашли накануне днем, во время работ по демонтажу подземных коммуникаций нежилого здания. "Скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метра. По предварительным данным, давность смерти — около 20-30 лет", — заявили в прокуратуре. При каких обстоятельствах погибли эти люди, пока неясно.

https://ria.ru/20231108/sk-1908083551.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия