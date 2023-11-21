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В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет - РИА Новости, 21.11.2023
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11:48 21.11.2023 (обновлено: 13:04 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет - РИА Новости, 21.11.2023
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет
На западе Москвы при раскопках случайно нашли человеческие скелеты, судя по всему, пролежавшие там с 1990-х годов, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:48
2023-11-21T13:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На западе Москвы при раскопках случайно нашли человеческие скелеты, судя по всему, пролежавшие там с 1990-х годов, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Кости нашли накануне днем, во время работ по демонтажу подземных коммуникаций нежилого здания. "Скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метра. По предварительным данным, давность смерти — около 20-30 лет", — заявили в прокуратуре. При каких обстоятельствах погибли эти люди, пока неясно.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет

В Москве при раскопках нашли десяток человеческих черепов, оставшихся с 90-х

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramСкелетированные останки, обнаруженные в Москве
Скелетированные останки, обнаруженные в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Скелетированные останки, обнаруженные в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На западе Москвы при раскопках случайно нашли человеческие скелеты, судя по всему, пролежавшие там с 1990-х годов, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
Кости нашли накануне днем, во время работ по демонтажу подземных коммуникаций нежилого здания.
"Скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метра. По предварительным данным, давность смерти — около 20-30 лет", — заявили в прокуратуре.
При каких обстоятельствах погибли эти люди, пока неясно.
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