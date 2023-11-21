https://ria.ru/20231121/chekhiya-1910761668.html

В парламенте Чехии появилась группа по конфискации российской собственности

В парламенте Чехии появилась группа по конфискации российской собственности - РИА Новости, 21.11.2023

В парламенте Чехии появилась группа по конфискации российской собственности

Депутат чешского парламента от консервативного движения TOP 09 Ондржей Коларж заявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой закона о... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:49

2023-11-21T11:49

2023-11-21T11:51

в мире

чехия

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104752/79/1047527904_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_96ccdfe529f0ac9895ba59323f24b382.jpg

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат чешского парламента от консервативного движения TOP 09 Ондржей Коларж заявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой закона о национализации замороженной российской собственности в стране, сообщил телеканал ЧТ24. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской госсобственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список. Как сообщило агентство ЧТК, часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована. "Я собрал здесь (в палате депутатов – ред.) такую депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности", - приводит телеканал слова Коларжа. По информации парламента Чехии, соответствующая законодательная инициатива от Коларжа пока не поступала на рассмотрение депутатов. По закону ее должны обсудить министры и члены обеих палат парламента, после чего проект будет отправлен на подпись президенту и лишь после этого станет законом. По информации телеканала, национализация может затронуть здание российского культурного центра в Праге и бывшие консульские учреждения в городах Брно и Карловы Вары. Консервативному движению TOP 09 принадлежат 14 мандатов в нижней палате парламента, она входит в состав правящей в стране коалиции. В число депутатов от партии входит спикер нижней палаты парламента Маркета Пекарова-Адамова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что решение о заморозке Чехией объектов российской Госзагрансобственности противозаконно с точки зрения международного права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против Госзагрансобственности как враждебный шаг, который не останется без ответа. В МИД России отметили, что Прага подает свое первенство в санкциях против Госзагрансобственности как достижение, но это "сомнительная честь", и все обернется против инициаторов этой кампании. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном, на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чехия, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии