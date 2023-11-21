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В парламенте Чехии появилась группа по конфискации российской собственности - РИА Новости, 21.11.2023
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11:49 21.11.2023 (обновлено: 11:51 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/chekhiya-1910761668.html
В парламенте Чехии появилась группа по конфискации российской собственности
В парламенте Чехии появилась группа по конфискации российской собственности - РИА Новости, 21.11.2023
В парламенте Чехии появилась группа по конфискации российской собственности
Депутат чешского парламента от консервативного движения TOP 09 Ондржей Коларж заявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой закона о... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:49
2023-11-21T11:51
в мире
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат чешского парламента от консервативного движения TOP 09 Ондржей Коларж заявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой закона о национализации замороженной российской собственности в стране, сообщил телеканал ЧТ24. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской госсобственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список. Как сообщило агентство ЧТК, часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована. "Я собрал здесь (в палате депутатов – ред.) такую депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности", - приводит телеканал слова Коларжа. По информации парламента Чехии, соответствующая законодательная инициатива от Коларжа пока не поступала на рассмотрение депутатов. По закону ее должны обсудить министры и члены обеих палат парламента, после чего проект будет отправлен на подпись президенту и лишь после этого станет законом. По информации телеканала, национализация может затронуть здание российского культурного центра в Праге и бывшие консульские учреждения в городах Брно и Карловы Вары. Консервативному движению TOP 09 принадлежат 14 мандатов в нижней палате парламента, она входит в состав правящей в стране коалиции. В число депутатов от партии входит спикер нижней палаты парламента Маркета Пекарова-Адамова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что решение о заморозке Чехией объектов российской Госзагрансобственности противозаконно с точки зрения международного права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против Госзагрансобственности как враждебный шаг, который не останется без ответа. В МИД России отметили, что Прага подает свое первенство в санкциях против Госзагрансобственности как достижение, но это "сомнительная честь", и все обернется против инициаторов этой кампании. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном, на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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в мире, чехия, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Чехия, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
В парламенте Чехии появилась группа по конфискации российской собственности

ЧТ24: в парламенте Чехии создали группу по вопросу конфискации собственности РФ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Прагу
Вид на Прагу - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат чешского парламента от консервативного движения TOP 09 Ондржей Коларж заявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой закона о национализации замороженной российской собственности в стране, сообщил телеканал ЧТ24.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской госсобственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список. Как сообщило агентство ЧТК, часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована.
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"Я собрал здесь (в палате депутатов – ред.) такую депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности", - приводит телеканал слова Коларжа.
По информации парламента Чехии, соответствующая законодательная инициатива от Коларжа пока не поступала на рассмотрение депутатов. По закону ее должны обсудить министры и члены обеих палат парламента, после чего проект будет отправлен на подпись президенту и лишь после этого станет законом. По информации телеканала, национализация может затронуть здание российского культурного центра в Праге и бывшие консульские учреждения в городах Брно и Карловы Вары.
Консервативному движению TOP 09 принадлежат 14 мандатов в нижней палате парламента, она входит в состав правящей в стране коалиции. В число депутатов от партии входит спикер нижней палаты парламента Маркета Пекарова-Адамова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что решение о заморозке Чехией объектов российской Госзагрансобственности противозаконно с точки зрения международного права.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против Госзагрансобственности как враждебный шаг, который не останется без ответа. В МИД России отметили, что Прага подает свое первенство в санкциях против Госзагрансобственности как достижение, но это "сомнительная честь", и все обернется против инициаторов этой кампании.
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Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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