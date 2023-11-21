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Китай поддержит работу России как председателя БРИКС, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.11.2023
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18:02 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/briks-1910886256.html
Китай поддержит работу России как председателя БРИКС, заявил Си Цзиньпин
Китай поддержит работу России как председателя БРИКС, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.11.2023
Китай поддержит работу России как председателя БРИКС, заявил Си Цзиньпин
Китай готов вместе с другими членами БРИКС поддержать работу РФ в качестве страны-председателя объединения в следующем году, заявил во вторник председатель КНР... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:02
2023-11-21T18:02
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Китай готов вместе с другими членами БРИКС поддержать работу РФ в качестве страны-председателя объединения в следующем году, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции по ситуации в Газе. "Россия в следующем году станет страной-председателем, Китай готов работать с другими членами объединения, чтобы поддержать работу российской стороны и начать новую эру сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
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китай, брикс, си цзиньпин, в мире, россия, бразилия
Китай, БРИКС, Си Цзиньпин, В мире, Россия, Бразилия
Китай поддержит работу России как председателя БРИКС, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: КНР поддержит работу России в качестве страны-председателя БРИКС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Китай готов вместе с другими членами БРИКС поддержать работу РФ в качестве страны-председателя объединения в следующем году, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции по ситуации в Газе.
«
"Россия в следующем году станет страной-председателем, Китай готов работать с другими членами объединения, чтобы поддержать работу российской стороны и начать новую эру сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
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