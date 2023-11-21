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Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

Известный российский блогер умер на 38-м году жизни - РИА Новости, 21.11.2023

Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

Блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный под псевдонимом КАЛЯН86, умер в 37 лет, сообщил портал 72.ru."Причиной называют остановку сердца", —... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:15

2023-11-21T13:15

2023-11-21T13:41

тюмень

авто

россия

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный под псевдонимом КАЛЯН86, умер в 37 лет, сообщил портал 72.ru."Причиной называют остановку сердца", — говорится в публикации.Как рассказал его коллега, блогер Дальнобой 596, Галенко нашли мертвым дома. Он попросил не делать поспешных выводов по поводу причин смерти, поскольку вскрытия еще не было.Блогер-дальнобойщик Тоха ЕКВ также призвал дождаться официальной информации от родных погибшего.По данным издания, Галенко родился в поселке Боровский. Долго жил в Тюмени, потом переехал в Санкт-Петербург.Он много лет вел канал на YouTube, снимая видео из поездок по всей стране. Первые ролики начал выкладывать в 2015 году, а за восемь лет на него подписалось более 600 тысяч человек.

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тюмень, авто, россия, происшествия, санкт-петербург, youtube