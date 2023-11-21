Известный российский блогер умер на 38-м году жизни
Известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в 37 лет
Тюменский блогер Николай Галенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный под псевдонимом КАЛЯН86, умер в 37 лет, сообщил портал 72.ru.
"Причиной называют остановку сердца", — говорится в публикации.
Как рассказал его коллега, блогер Дальнобой 596, Галенко нашли мертвым дома. Он попросил не делать поспешных выводов по поводу причин смерти, поскольку вскрытия еще не было.
"Причиной называют остановку сердца", — говорится в публикации.
Как рассказал его коллега, блогер Дальнобой 596, Галенко нашли мертвым дома. Он попросил не делать поспешных выводов по поводу причин смерти, поскольку вскрытия еще не было.
Блогер-дальнобойщик Тоха ЕКВ также призвал дождаться официальной информации от родных погибшего.
По данным издания, Галенко родился в поселке Боровский. Долго жил в Тюмени, потом переехал в Санкт-Петербург.
Он много лет вел канал на YouTube, снимая видео из поездок по всей стране. Первые ролики начал выкладывать в 2015 году, а за восемь лет на него подписалось более 600 тысяч человек.
Он много лет вел канал на YouTube, снимая видео из поездок по всей стране. Первые ролики начал выкладывать в 2015 году, а за восемь лет на него подписалось более 600 тысяч человек.