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Известный российский блогер умер на 38-м году жизни - РИА Новости, 21.11.2023
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13:15 21.11.2023 (обновлено: 13:41 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/bloger-1910789708.html
Известный российский блогер умер на 38-м году жизни
Известный российский блогер умер на 38-м году жизни - РИА Новости, 21.11.2023
Известный российский блогер умер на 38-м году жизни
Блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный под псевдонимом КАЛЯН86, умер в 37 лет, сообщил портал 72.ru."Причиной называют остановку сердца", —... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:15
2023-11-21T13:41
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный под псевдонимом КАЛЯН86, умер в 37 лет, сообщил портал 72.ru."Причиной называют остановку сердца", — говорится в публикации.Как рассказал его коллега, блогер Дальнобой 596, Галенко нашли мертвым дома. Он попросил не делать поспешных выводов по поводу причин смерти, поскольку вскрытия еще не было.Блогер-дальнобойщик Тоха ЕКВ также призвал дождаться официальной информации от родных погибшего.По данным издания, Галенко родился в поселке Боровский. Долго жил в Тюмени, потом переехал в Санкт-Петербург.Он много лет вел канал на YouTube, снимая видео из поездок по всей стране. Первые ролики начал выкладывать в 2015 году, а за восемь лет на него подписалось более 600 тысяч человек.
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тюмень, авто, россия, происшествия, санкт-петербург, youtube
Тюмень, Авто, Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, YouTube
Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

Известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в 37 лет

© Фото : КАЛЯН86/TelegramТюменский блогер Николай Галенко
Тюменский блогер Николай Галенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : КАЛЯН86/Telegram
Тюменский блогер Николай Галенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, известный под псевдонимом КАЛЯН86, умер в 37 лет, сообщил портал 72.ru.

"Причиной называют остановку сердца", — говорится в публикации.

Как рассказал его коллега, блогер Дальнобой 596, Галенко нашли мертвым дома. Он попросил не делать поспешных выводов по поводу причин смерти, поскольку вскрытия еще не было.
Блогер-дальнобойщик Тоха ЕКВ также призвал дождаться официальной информации от родных погибшего.
По данным издания, Галенко родился в поселке Боровский. Долго жил в Тюмени, потом переехал в Санкт-Петербург.

Он много лет вел канал на YouTube, снимая видео из поездок по всей стране. Первые ролики начал выкладывать в 2015 году, а за восемь лет на него подписалось более 600 тысяч человек.
 
ТюменьАвтоРоссияПроисшествияСанкт-ПетербургYouTube
 
 
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