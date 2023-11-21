https://ria.ru/20231121/binance-1910941218.html
Основатель и гендиректор Binance заявил об уходе с поста
Основатель и гендиректор Binance заявил об уходе с поста - РИА Новости, 21.11.2023
Основатель и гендиректор Binance заявил об уходе с поста
Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил в соцсети X, что уходит с поста, его место займет бывший глава компании по... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T23:55
2023-11-21T23:55
2023-11-21T23:56
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил в соцсети X, что уходит с поста, его место займет бывший глава компании по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. "Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance... Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность", - написал он.Чжао добавил, что новым гендиректором станет Ричард Тенг, теперь бывший руководитель отдела по вопросам региональных рынков. Основатель биржи отметил, что хочет сделать перерыв, поскольку у него не были ни одного дня на перерыв за последние 6,5 года. Чжао пообещал заняться инвестированием. Однако он не видит себя в качестве гендиректора другого стартапа. Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях, американский минюст требует от биржи выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа.
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сша, в мире
Основатель и гендиректор Binance заявил об уходе с поста
Основатель и гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил об уходе с поста
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил в соцсети X
, что уходит с поста, его место займет бывший глава компании по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.
"Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance... Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность", - написал он.
Чжао добавил, что новым гендиректором станет Ричард Тенг, теперь бывший руководитель отдела по вопросам региональных рынков.
Основатель биржи отметил, что хочет сделать перерыв, поскольку у него не были ни одного дня на перерыв за последние 6,5 года.
Чжао пообещал заняться инвестированием. Однако он не видит себя в качестве гендиректора другого стартапа.
Ранее генеральный прокурор США
Меррик Гарланд заявил, что основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях, американский минюст требует от биржи выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа.
Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX