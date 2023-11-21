https://ria.ru/20231121/binance-1910941218.html

Основатель и гендиректор Binance заявил об уходе с поста

Основатель и гендиректор Binance заявил об уходе с поста - РИА Новости, 21.11.2023

Основатель и гендиректор Binance заявил об уходе с поста

Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил в соцсети X, что уходит с поста, его место займет бывший глава компании по... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T23:55

2023-11-21T23:55

2023-11-21T23:56

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762944479_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_4ebf8362c22b476196160dedd24db2ee.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил в соцсети X, что уходит с поста, его место займет бывший глава компании по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. "Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance... Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность", - написал он.Чжао добавил, что новым гендиректором станет Ричард Тенг, теперь бывший руководитель отдела по вопросам региональных рынков. Основатель биржи отметил, что хочет сделать перерыв, поскольку у него не были ни одного дня на перерыв за последние 6,5 года. Чжао пообещал заняться инвестированием. Однако он не видит себя в качестве гендиректора другого стартапа. Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях, американский минюст требует от биржи выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа.

https://ria.ru/20230927/biznes-1898898497.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире