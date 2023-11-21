https://ria.ru/20231121/binance-1910940287.html

Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях

Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях - РИА Новости, 21.11.2023

Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования американской прокуратуры, ведомство требует от организации выплаты 4,3... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T23:47

2023-11-21T23:47

2023-11-21T23:54

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования американской прокуратуры, ведомство требует от организации выплаты 4,3 миллиарда долларов штрафа, сообщил глава минюста США Меррик Гарланд."Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао", - заявил журналистам Гарланд.По его словам, минюст требует от биржи 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсаций.Прокуратура в США обвиняет биржу Binance в заговоре с целю осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег, а также нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, указано в обнародованном ранее судебном документе.Как указано в документе, руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.

https://ria.ru/20230927/biznes-1898898497.html

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