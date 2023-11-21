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Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях - РИА Новости, 21.11.2023
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23:47 21.11.2023 (обновлено: 23:54 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/binance-1910940287.html
Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях
Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях - РИА Новости, 21.11.2023
Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях
Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования американской прокуратуры, ведомство требует от организации выплаты 4,3... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T23:47
2023-11-21T23:54
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования американской прокуратуры, ведомство требует от организации выплаты 4,3 миллиарда долларов штрафа, сообщил глава минюста США Меррик Гарланд."Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао", - заявил журналистам Гарланд.По его словам, минюст требует от биржи 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсаций.Прокуратура в США обвиняет биржу Binance в заговоре с целю осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег, а также нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, указано в обнародованном ранее судебном документе.Как указано в документе, руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.
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Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в нарушениях

© Фото : предоставлено BinanceГендиректор и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао
Гендиректор и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : предоставлено Binance
Гендиректор и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования американской прокуратуры, ведомство требует от организации выплаты 4,3 миллиарда долларов штрафа, сообщил глава минюста США Меррик Гарланд.
"Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао", - заявил журналистам Гарланд.
По его словам, минюст требует от биржи 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсаций.

Binance — ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.

Прокуратура в США обвиняет биржу Binance в заговоре с целю осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег, а также нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, указано в обнародованном ранее судебном документе.
Как указано в документе, руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.
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