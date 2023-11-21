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Рахмон прокомментировал сотрудничество России и Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2023
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14:05 21.11.2023
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Рахмон прокомментировал сотрудничество России и Таджикистана
Рахмон прокомментировал сотрудничество России и Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2023
Рахмон прокомментировал сотрудничество России и Таджикистана
Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке Москвы и Душанбе, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:05
2023-11-21T14:05
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке Москвы и Душанбе, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке. Сегодня хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия", - сказал Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что торгово-экономические связи между двумя странами находятся на подъеме, сотрудничество в гуманитарной сфере развивается на самом высоком уровне.
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таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, россия
Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Россия
Рахмон прокомментировал сотрудничество России и Таджикистана

Рахмон: вопросы безопасности занимают особое место в повестке РФ и Таджикистана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке Москвы и Душанбе, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке. Сегодня хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия", - сказал Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Он добавил, что торгово-экономические связи между двумя странами находятся на подъеме, сотрудничество в гуманитарной сфере развивается на самом высоком уровне.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
13 октября, 02:00
 
ТаджикистанЭмомали РахмонВладимир ПутинРоссия
 
 
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