https://ria.ru/20231121/bessonitsa-1910863971.html
Врач рассказал о влиянии коронавируса на сон
Врач рассказал о влиянии коронавируса на сон - РИА Новости, 21.11.2023
Врач рассказал о влиянии коронавируса на сон
Нарушение сна может являться одним из симптомов перенесенной коронавирусной инфекции, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава Московской... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:48
2023-11-21T16:48
2023-11-21T16:49
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Нарушение сна может являться одним из симптомов перенесенной коронавирусной инфекции, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин. "Уже такие случаи описаны. Но чаще всего сама эта пандемия, сама коронавирусная инфекция, как таковой симптом нарушения сна опять же будет вторичным, потому что, во-первых, мы должны понимать, что при коронавирусной инфекции сам вирус, он поражает не только легочные артерии и сосуды, он бродит по всему организму, в том числе в головном мозге и в сердце. Соответственно, у этих пациентов могут случатся нарушения сна на фоне, во-первых, хронических проблем с легкими, потому что очень многие пациенты вышли после пневмонии коронавирусной с фиброзами, и, соответственно, у этих пациентов есть и одышка, и апноэ сна", - сказал Сутормин. При этом, по словам невролога, при поражении в большей степени сердечно-сосудистой системы пациенты часто страдают ночью от нарушений сердечного ритма. Такие нарушения характерны и для пациентов молодого, и среднего возраста. Таким образом, нарушение сна может стать одним из проявлений постковидного синдрома.
https://ria.ru/20231029/uchenye-1905979576.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Врач рассказал о влиянии коронавируса на сон
Невролог Сутормин: перенесенный ковид может стать одной из причин бессонницы