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В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 21.11.2023 (обновлено: 07:22 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910716991.html
В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью
В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 21.11.2023
В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью
Средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:15
2023-11-21T07:22
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет."Сегодня около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910703326.html
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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью

Минобороны: ПВО перехватила над Брянской областью украинский БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
01:22
"Сегодня около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьРоссияАлександр Богомаз
 
 
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