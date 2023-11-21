https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910716991.html
В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью
В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 21.11.2023
В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью
Средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:15
2023-11-21T07:15
2023-11-21T07:22
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет."Сегодня около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910703326.html
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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
В Минобороны рассказали о перехвате беспилотника над Брянской областью
Минобороны: ПВО перехватила над Брянской областью украинский БПЛА