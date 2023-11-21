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Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:00 21.11.2023 (обновлено: 07:03 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910715645.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 21.11.2023
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:00
2023-11-21T07:03
брянская область
специальная военная операция на украине
александр богомаз
россия
брянский район
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в Telegram-канале.
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брянская область
россия
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брянская область, александр богомаз, россия, брянский район
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Россия, Брянский район
Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Губернатор Богомаз: средства РЭБ уничтожили на Брянской областью украинский БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в Telegram-канале.
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Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
01:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссияБрянский район
 
 
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