https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910715645.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 21.11.2023

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T07:00

2023-11-21T07:00

2023-11-21T07:03

брянская область

специальная военная операция на украине

александр богомаз

россия

брянский район

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910703326.html

брянская область

россия

брянский район

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брянская область, александр богомаз, россия, брянский район