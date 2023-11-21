Рейтинг@Mail.ru
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 21.11.2023 (обновлено: 07:45 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910703326.html
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 21.11.2023
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью, рассказали во вторник в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T01:22
2023-11-21T07:45
специальная военная операция на украине
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_0:140:2200:1378_1920x0_80_0_0_c72bf75a1f9cc6d9b5305f9cc3454e3a.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью, рассказали во вторник в Минобороны.&quot;Ночью 21 ноября около 0.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области&quot;, - говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Так, минувшей ночью в Богородском городском округе уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. Обошлось без пострадавших и разрушений.
https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910543347.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_189:0:2026:1378_1920x0_80_0_0_8c6f19cad964bff26e221a7b6324a07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила над территорией Курской области украинский БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью, рассказали во вторник в Минобороны.
«

"Ночью 21 ноября около 0.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Так, минувшей ночью в Богородском городском округе уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике
Вчера, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала