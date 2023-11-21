https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910703326.html

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 21.11.2023

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью, рассказали во вторник в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:22

2023-11-21T01:22

2023-11-21T07:45

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью, рассказали во вторник в Минобороны."Ночью 21 ноября около 0.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Так, минувшей ночью в Богородском городском округе уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. Обошлось без пострадавших и разрушений.

https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910543347.html

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курская область, россия