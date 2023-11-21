https://ria.ru/20231121/belenko-1910699138.html

СМИ: умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

СМИ: умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

Летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, незаметно умер в США почти два месяца назад, пишет New York Times. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T00:07

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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, незаметно умер в США почти два месяца назад, пишет New York Times. Спустя пару недель дежурное оповещение о кончине появилось в разделе некрологов газеты Washington Post, и только в ноябре об уходе из жизни 76-летнего перебежчика полноценно написали в NYT. "Проведя жизнь на легендарной службе выбранной им стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни", — говорилось в извещении. Рядом с Беленко в момент смерти были его сыновья Том и Пол. "Американские товарищи" станут скучать о нем, но мемориальной службы решили не проводить, отмечает издание. В 1976 году Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25, дав возможность противникам СССР досконально изучить новейшую по тем временам машину. Он получил политическое убежище в США, а позже и американское гражданство. В Штатах он обзавелся новой семьей, консультировал власти и оборонные компании, выступал экспертом в СМИ.

https://ria.ru/20231113/kitovani-1909200809.html

https://ria.ru/20231119/karter-1910463950.html

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ссср, япония, сша, миг-25, в мире