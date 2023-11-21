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СМИ: умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию - РИА Новости, 21.11.2023
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00:07 21.11.2023 (обновлено: 11:35 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/belenko-1910699138.html
СМИ: умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию
СМИ: умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию
Летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, незаметно умер в США почти два месяца назад, пишет New York Times. РИА Новости, 21.11.2023
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, незаметно умер в США почти два месяца назад, пишет New York Times. Спустя пару недель дежурное оповещение о кончине появилось в разделе некрологов газеты Washington Post, и только в ноябре об уходе из жизни 76-летнего перебежчика полноценно написали в NYT. "Проведя жизнь на легендарной службе выбранной им стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни", — говорилось в извещении. Рядом с Беленко в момент смерти были его сыновья Том и Пол. "Американские товарищи" станут скучать о нем, но мемориальной службы решили не проводить, отмечает издание. В 1976 году Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25, дав возможность противникам СССР досконально изучить новейшую по тем временам машину. Он получил политическое убежище в США, а позже и американское гражданство. В Штатах он обзавелся новой семьей, консультировал власти и оборонные компании, выступал экспертом в СМИ.
https://ria.ru/20231113/kitovani-1909200809.html
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ссср, япония, сша, миг-25, в мире
СССР, Япония, США, МиГ-25, В мире
СМИ: умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

В США умер летчик-перебежчик Беленко, угнавший МиГ-25 из СССР в Японию

© AP Photo / Nick UtЛетчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию
Летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Nick Ut
Летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию, незаметно умер в США почти два месяца назад, пишет New York Times.
Спустя пару недель дежурное оповещение о кончине появилось в разделе некрологов газеты Washington Post, и только в ноябре об уходе из жизни 76-летнего перебежчика полноценно написали в NYT.
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"Проведя жизнь на легендарной службе выбранной им стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни", — говорилось в извещении.
Рядом с Беленко в момент смерти были его сыновья Том и Пол. "Американские товарищи" станут скучать о нем, но мемориальной службы решили не проводить, отмечает издание.
В 1976 году Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25, дав возможность противникам СССР досконально изучить новейшую по тем временам машину. Он получил политическое убежище в США, а позже и американское гражданство. В Штатах он обзавелся новой семьей, консультировал власти и оборонные компании, выступал экспертом в СМИ.
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