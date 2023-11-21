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Азаров призвал не верить соглашениям с ЕС после событий на Евромайдане - РИА Новости, 21.11.2023
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06:06 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/azarov-1910713657.html
Азаров призвал не верить соглашениям с ЕС после событий на Евромайдане
Азаров призвал не верить соглашениям с ЕС после событий на Евромайдане - РИА Новости, 21.11.2023
Азаров призвал не верить соглашениям с ЕС после событий на Евромайдане
Во время протестов на Украине в 2013-2014 годах занимавший тогда пост президента Виктор Янукович провел ряд контактов с представителями западных стран, но... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T06:06
2023-11-21T06:06
украина
сша
харьков
виктор янукович
николай азаров (политик)
петр порошенко
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во время протестов на Украине в 2013-2014 годах занимавший тогда пост президента Виктор Янукович провел ряд контактов с представителями западных стран, но действия европейских политиков, которые отказались выполнить данные главе государства гарантии безопасности, показали, что договоренностям с ними нельзя доверять, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. "Янукович разговаривал непосредственно с вице-президентом США, с другими европейскими деятелями. В конце концов он договорился, что три страны, Германия, Франция, Польша, станут гарантами мирного соглашения. К нам приехали три министра. Они вели переговоры, они дали ему гарантии. На другой же день после этих гарантий Янукович был вынужден, опасаясь за свою жизнь, вылететь из Киева в Харьков. И приземлившись в Харькове он стал звонить всем этим министрам, пытался дозвониться. Ни с кем не смог связаться. Все как отрезали телефоны. Вот их цена гарантий. Это я говорю на будущее тем, кто хочет доверять европейским политикам. Цена договоренностей", - рассказал Азаров. Кроме того, бывший премьер Украины отметил, что предупреждал главу государства о бессмысленности переговоров с европейскими странами без участия в процессе США. "Он (Янукович - ред.) и меня приглашал на эту встречу, я ему говорил: "Виктор, поскольку не участвуют американцы, встреча бессмысленна и бесполезна". Даже если американцы будут участвовать, гарантии никакой нет, а эти вообще ничего не решают и с ними встречаться – пустая трата времени", - добавил он. По словам бывшего главы кабмина, западные представители оказывали давление на Януковича в ходе протестов и угрожали "абсолютной международной изоляцией и судом в Гааге". "Стратегическая задача была - создать "анти-Россию", и им это удалось", - заключил Азаров. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Центральному телевидению Китая отметил, что военные действия на Украине начались не с началом спецоперации, а в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней. И более того, способствовали государственному перевороту".
https://ria.ru/20231121/azarov-1910711935.html
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украина, сша, харьков, виктор янукович, николай азаров (политик), петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Харьков, Виктор Янукович, Николай Азаров (политик), Петр Порошенко, Евросоюз, Верховная Рада Украины, В мире
Азаров призвал не верить соглашениям с ЕС после событий на Евромайдане

Азаров: шаги ЕС в ходе Евромайдана показали, что договорам с ними верить нельзя

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во время протестов на Украине в 2013-2014 годах занимавший тогда пост президента Виктор Янукович провел ряд контактов с представителями западных стран, но действия европейских политиков, которые отказались выполнить данные главе государства гарантии безопасности, показали, что договоренностям с ними нельзя доверять, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Экс-премьер Украины Азаров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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"Янукович разговаривал непосредственно с вице-президентом США, с другими европейскими деятелями. В конце концов он договорился, что три страны, Германия, Франция, Польша, станут гарантами мирного соглашения. К нам приехали три министра. Они вели переговоры, они дали ему гарантии. На другой же день после этих гарантий Янукович был вынужден, опасаясь за свою жизнь, вылететь из Киева в Харьков. И приземлившись в Харькове он стал звонить всем этим министрам, пытался дозвониться. Ни с кем не смог связаться. Все как отрезали телефоны. Вот их цена гарантий. Это я говорю на будущее тем, кто хочет доверять европейским политикам. Цена договоренностей", - рассказал Азаров.
Кроме того, бывший премьер Украины отметил, что предупреждал главу государства о бессмысленности переговоров с европейскими странами без участия в процессе США. "Он (Янукович - ред.) и меня приглашал на эту встречу, я ему говорил: "Виктор, поскольку не участвуют американцы, встреча бессмысленна и бесполезна". Даже если американцы будут участвовать, гарантии никакой нет, а эти вообще ничего не решают и с ними встречаться – пустая трата времени", - добавил он.
По словам бывшего главы кабмина, западные представители оказывали давление на Януковича в ходе протестов и угрожали "абсолютной международной изоляцией и судом в Гааге". "Стратегическая задача была - создать "анти-Россию", и им это удалось", - заключил Азаров.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Центральному телевидению Китая отметил, что военные действия на Украине начались не с началом спецоперации, а в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней. И более того, способствовали государственному перевороту".
Киев во время Евромайдана - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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УкраинаСШАХарьковВиктор ЯнуковичНиколай Азаров (политик)Петр ПорошенкоЕвросоюзВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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