https://ria.ru/20231121/azarov-1910711935.html

Азаров сравнил современную Украину с зомби

Азаров сравнил современную Украину с зомби - РИА Новости, 21.11.2023

Азаров сравнил современную Украину с зомби

Жесткий террор на Украине, который последовал после беспорядков 2013-2014 годов, превратил государство в страну-зомби, а жестокость в ходе протестов позволила... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:17

2023-11-21T05:17

2023-11-21T05:17

украина

николай азаров (политик)

петр порошенко

евросоюз

верховная рада украины

виктор янукович

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Жесткий террор на Украине, который последовал после беспорядков 2013-2014 годов, превратил государство в страну-зомби, а жестокость в ходе протестов позволила новым властям проводить репрессии, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. "Кровавый Майдан был запланирован и проведен для того, чтобы развязать руки для репрессий против всех здоровых политических и общественных сил, которые существовали на тот момент на Украине. Пошел жесткий террор, который продолжался несколько лет и привел к тому, что Украина превратилась в страну-зомби", - отметил Азаров. Кроме того, экс-премьер напомнил, что в декабре 2013 года предупреждал, что подписание соглашения с ЕС в невыгодной форме означает девальвацию национальной валюты, повышение тарифов, повышение цен, ликвидацию угольного сектора и серьезные проблемы в животноводстве. "Я говорил, что валюта будет девальвирована минимум в два раза, она почти в пять раз девальвировалась. Угольная промышленность, мы добывали 90 миллионов тонн, сейчас шесть добываем, она практически закрылась. Животноводство практически ликвидировано в стране", - заключил Азаров.

https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910710153.html

https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910708748.html

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украина, николай азаров (политик), петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины, виктор янукович, в мире