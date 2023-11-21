https://ria.ru/20231121/avtobusy-1910712539.html

Приамурье получило 25 новых автобусов "ПАЗ"

Приамурье получило 25 новых автобусов "ПАЗ" - РИА Новости, 21.11.2023

Приамурье получило 25 новых автобусов "ПАЗ"

Приамурье получило 25 новых автобусов "ПАЗ", 20 из них - подарок к 50-летнему юбилею БАМа, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:39

2023-11-21T05:39

2023-11-21T05:39

амурская область

владимир путин

воздушно-космические силы россии

тында

тамбовский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – РИА Новости. Приамурье получило 25 новых автобусов "ПАЗ", 20 из них - подарок к 50-летнему юбилею БАМа, сообщает правительство Амурской области. В передаче техники 12 российским регионам принял участие в режиме ВКС президент Владимир Путин. Губернатор Приамурья поблагодарил главу государства и правительство Российской Федерации за поддержку региона в обновлении парков общественного транспорта. В 2023 году новые автобусы в область поступили, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "При поддержке правительства по различным программам за последние три года мы обновили на 70% автобусный парк, сегодня передаём очередную партию из 25 машин марки "ПАЗ". Из 25 машин - 20 пойдут в Тынду. 50-летие БАМа будем праздновать в следующем году, и считаю, что эти автобусы будут очень хорошим подарком горожанам", - сказал Орлов. В Амурскую область поступили модификации автобусов "Вектор NEXT" и "Газель NEXT". Они приспособлены к климатическим условиям региона, оснащены дополнительными подогревателями салона, оборудованы с учетом доступности для маломобильных граждан, в них установлено видеонаблюдение. Автомобили оснащены автоинформатором, электронным рейсоуказателем на лобовом стекле, модулем бегущей строки в салоне и бесконтактной системой оплаты. Также в них установлены кондиционеры и оборудованы USB-зарядки для гаджетов. Всего в этом году Амурская область получит 37 новых комфортабельных автобусов для 9 муниципальных образований. Кроме 20 ПАЗ среднего и малого класса, которые выйдут на маршруты Тынды, 2 автобуса направят в Бурейский муниципальный округ, один среднего класса - в Константиновский район, по одному автобусу малого класса встанут на маршруты в Мазановском и Тамбовском районе, а также в Екатеринославке, Серышево и Магдагачах. Девять автобусов большого класса пополнят автобусный парк Благовещенска. "Мы мониторим и стараемся принимать участие в различных федеральных программах, которые дают возможность развивать пассажирские перевозки в регионе. Эту работу продолжим, сейчас собирается потребность от муниципальных образований на приобретение еще партии автобусов в 2024 году", - отметила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова. На маршруты автомобили выйдут после постановки на государственный учёт.

https://ria.ru/20231116/park-1909844264.html

https://ria.ru/20231115/tynda-1909518478.html

амурская область

тында

тамбовский район

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амурская область, владимир путин, воздушно-космические силы россии, тында, тамбовский район, общество