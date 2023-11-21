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В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва - РИА Новости, 21.11.2023
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19:46 21.11.2023
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В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва
В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва - РИА Новости, 21.11.2023
В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва
Автобус упал с обрыва в перуанском регионе Анкаш, 20 человек погибли, шесть пострадали, передает радиостанция RPP со ссылкой на данные местных спасательных... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:46
2023-11-21T19:46
перу
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ла-либертад
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автобус упал с обрыва в перуанском регионе Анкаш, 20 человек погибли, шесть пострадали, передает радиостанция RPP со ссылкой на данные местных спасательных служб. По данным радиостанции, автобус, который направлялся из региона Ла-Либертад в город Лима, упал примерно на 300 метров на национальной автомагистрали. "В результате падения автобуса... в пропасть погибли 20 пассажиров и пострадали шесть человек в... провинции Коронго региона Анкаш", - отмечает радиостанция, ссылаясь на данные регионального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям. По данные RPP, местная полиция и спасательные службы продолжают поисковые и спасательные работы пострадавших и погибших.
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перу, анкаш, ла-либертад, в мире
Перу, Анкаш, Ла-Либертад, В мире
В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва

В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 20 человек

© Фото : COER ÁncashАвтобус упал с обрыва в регионе Анкаш, Перу
Автобус упал с обрыва в регионе Анкаш, Перу - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : COER Áncash
Автобус упал с обрыва в регионе Анкаш, Перу
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автобус упал с обрыва в перуанском регионе Анкаш, 20 человек погибли, шесть пострадали, передает радиостанция RPP со ссылкой на данные местных спасательных служб.
По данным радиостанции, автобус, который направлялся из региона Ла-Либертад в город Лима, упал примерно на 300 метров на национальной автомагистрали.
"В результате падения автобуса... в пропасть погибли 20 пассажиров и пострадали шесть человек в... провинции Коронго региона Анкаш", - отмечает радиостанция, ссылаясь на данные регионального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям.
По данные RPP, местная полиция и спасательные службы продолжают поисковые и спасательные работы пострадавших и погибших.
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