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В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва

В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва - РИА Новости, 21.11.2023

В Перу автобус с людьми сорвался с обрыва

Автобус упал с обрыва в перуанском регионе Анкаш, 20 человек погибли, шесть пострадали, передает радиостанция RPP со ссылкой на данные местных спасательных... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:46

2023-11-21T19:46

2023-11-21T19:46

перу

анкаш

ла-либертад

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автобус упал с обрыва в перуанском регионе Анкаш, 20 человек погибли, шесть пострадали, передает радиостанция RPP со ссылкой на данные местных спасательных служб. По данным радиостанции, автобус, который направлялся из региона Ла-Либертад в город Лима, упал примерно на 300 метров на национальной автомагистрали. "В результате падения автобуса... в пропасть погибли 20 пассажиров и пострадали шесть человек в... провинции Коронго региона Анкаш", - отмечает радиостанция, ссылаясь на данные регионального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям. По данные RPP, местная полиция и спасательные службы продолжают поисковые и спасательные работы пострадавших и погибших.

https://ria.ru/20230723/kolumbiya-1885764055.html

перу

анкаш

ла-либертад

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перу, анкаш, ла-либертад, в мире