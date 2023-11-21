https://ria.ru/20231121/avstriya-1910818665.html
В Австрии пенсионер прервал слушания в парламенте по бюджету
В Австрии пенсионер прервал слушания в парламенте по бюджету - РИА Новости, 21.11.2023
В Австрии пенсионер прервал слушания в парламенте по бюджету
Пенсионер на несколько минут прервал слушания проекта бюджета, которые проходят во вторник в парламенте Австрии, сорвав с себя рубашку и выкрикивая, что это... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:42
2023-11-21T14:42
2023-11-21T14:42
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австрия
парламент австрии
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Пенсионер на несколько минут прервал слушания проекта бюджета, которые проходят во вторник в парламенте Австрии, сорвав с себя рубашку и выкрикивая, что это все, что у него осталось после похода в супермаркет; мужчину вывела охрана, и дебаты продолжились. Во вторник утром в Национальном совете Австрии, нижней палате парламента республики, начались трехдневные дебаты по проекту бюджета на 2024 год. Трансляция слушаний в прямом эфире велась на официальном портале австрийского парламента. Спустя 15 минут после начала выступлений депутатов в зале послышали крики, и депутату от Австрийской народной партии (АНП, партия действующего канцлера Карла Нехаммера) Августу Вёгингеру пришлось прервать свой доклад. Мужчина в белой нательной рубашке с галерки в парламенте начал выкрикивать свои упреки в адрес австрийских властей: "Ты снял с меня последнюю рубашку!". "Это все, что у меня осталось, как у получателя минимальной пенсии, после похода в супермаркет", - кричал он. Охрана начала выводить пенсионера из зала, а председатель парламента Вольфганг Соботка заявил, что прерывает дебаты. Когда мужчину выводили, он продолжал кричать: "Вы нас грабите, это самая большая кража в истории! Наглость! Позор!". Спустя несколько минут, когда в зале снова стало тихо, заседание возобновилось. Позже небольшая австрийская партия "Перемена" (Der Wandel - нем.) заявила, что это была организованная ею акция протеста. В своем аккаунте в соцсети Х представители партии указали, что акцию провел их активист Томас, "бросив правительству свою последнюю рубашку". "Компании увеличили свою прибыль, люди вынуждены платить за это, а государство субсидирует их. Такова система, в которой мы живем сегодня", - прокомментировал протест председатель партии Фаяд Мулла. Сам активист пообещал, что придет снова. "Пара депутатов даже аплодировали мне. К сожалению, нет видео того, как я сбросил "свою последнюю рубашку"! Я вернусь!" - пообещал мужчина в своем аккаунте в соцсети Х. Активист ранее уже участвовал в протестной акции, устроенной в парламенте. Так, в марте текущего года он приклеил себя к золотому роялю в здании парламента, желая привлечь внимание к проблеме бедности в Австрии, "пока богатых "обхаживают" политики". Пенсионер заявил тогда, что живет за чертой бедности.
https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html
https://ria.ru/20230908/issledovanie-1895062982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, парламент австрии
В мире, Австрия, Парламент Австрии
В Австрии пенсионер прервал слушания в парламенте по бюджету
Пенсионер прервал слушания по бюджету в Австрии, сорвав с себя последнюю рубашку
ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости.
Пенсионер на несколько минут прервал слушания
проекта бюджета, которые проходят во вторник в парламенте Австрии, сорвав с себя рубашку и выкрикивая, что это все, что у него осталось после похода в супермаркет; мужчину вывела охрана, и дебаты продолжились.
Во вторник утром в Национальном совете Австрии, нижней палате парламента республики, начались трехдневные дебаты по проекту бюджета на 2024 год. Трансляция слушаний в прямом эфире велась на официальном портале австрийского парламента. Спустя 15 минут после начала выступлений депутатов в зале послышали крики, и депутату от Австрийской народной партии (АНП, партия действующего канцлера Карла Нехаммера) Августу Вёгингеру пришлось прервать свой доклад.
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Мужчина в белой нательной рубашке с галерки в парламенте начал выкрикивать свои упреки в адрес австрийских властей: "Ты снял с меня последнюю рубашку!". "Это все, что у меня осталось, как у получателя минимальной пенсии, после похода в супермаркет", - кричал он. Охрана начала выводить пенсионера из зала, а председатель парламента Вольфганг Соботка заявил, что прерывает дебаты. Когда мужчину выводили, он продолжал кричать: "Вы нас грабите, это самая большая кража в истории! Наглость! Позор!".
Спустя несколько минут, когда в зале снова стало тихо, заседание возобновилось.
Позже небольшая австрийская партия "Перемена" (Der Wandel - нем.) заявила, что это была организованная ею акция протеста. В своем аккаунте в соцсети Х
представители партии указали, что акцию провел их активист Томас, "бросив правительству свою последнюю рубашку". "Компании увеличили свою прибыль, люди вынуждены платить за это, а государство субсидирует их. Такова система, в которой мы живем сегодня", - прокомментировал протест председатель партии Фаяд Мулла.
Сам активист пообещал, что придет снова. "Пара депутатов даже аплодировали мне. К сожалению, нет видео того, как я сбросил "свою последнюю рубашку"! Я вернусь!" - пообещал мужчина в своем аккаунте в соцсети Х.
Активист ранее уже участвовал в протестной акции, устроенной в парламенте. Так, в марте текущего года он приклеил себя к золотому роялю в здании парламента, желая привлечь внимание к проблеме бедности в Австрии, "пока богатых "обхаживают" политики". Пенсионер заявил тогда, что живет за чертой бедности.
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