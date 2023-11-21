https://ria.ru/20231121/avariya-1910889557.html

В Саратовской области водитель сбил трех пешеходов, есть погибшие

В Саратовской области водитель сбил трех пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 21.11.2023

В Саратовской области водитель сбил трех пешеходов, есть погибшие

Автомобиль сбил троих пешеходов на дороге вблизи села в Пугачевском районе Саратовской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщил... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:18

2023-11-21T18:18

2023-11-21T19:10

происшествия

пугачевский район

авто

саратовская область

renault logan

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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Автомобиль сбил троих пешеходов на дороге вблизи села в Пугачевском районе Саратовской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале."В 17.34 (16.34 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Пугачевском районе вблизи села Давыдовка водитель, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на троих пешеходов. В результате ДТП двое мужчин скончались от полученных травм на месте ДТП. Одному мужчине оказывается медицинская помощь", - написал Юрин.Как сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД, ДТП произошло вблизи дачных участков недалеко от товарищества "Железнодорожник". "По предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя Renault Duster, в пути следования допустил наезд на трех мужчин. В результате ДТП двое пешеходов 1989 и 1963 годов рождения погибли", - сказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

пугачевский район

саратовская область

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происшествия, пугачевский район, авто, саратовская область, renault logan