https://ria.ru/20231121/astrakhan-1910736924.html

Врач рассказал о состоянии людей, отравившихся наркотиками в Астрахани

Врач рассказал о состоянии людей, отравившихся наркотиками в Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023

Врач рассказал о состоянии людей, отравившихся наркотиками в Астрахани

Семнадцать человек остаются в больнице Астрахани после отравления наркотиками, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам главный врач ГКБ... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:10

2023-11-21T10:10

2023-11-21T10:10

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Семнадцать человек остаются в больнице Астрахани после отравления наркотиками, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев.По его словам, с 17 ноября к ним в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Позже двое были выписаны."На сегодня у нас остаются 17 пациентов, из них двое тяжелые, остальные в удовлетворительном состоянии переведены в общие палаты", - сказал он, добавив, что во вторник планируется выписать еще шесть человек.Юлушев отметил, что в больнице никто из поступивших пациентов не умирал.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

https://ria.ru/20230914/sizo-1896365626.html

https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html

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происшествия, астрахань, ирина волк, россия, киргизия