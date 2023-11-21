https://ria.ru/20231121/astrakhan-1910736924.html
Врач рассказал о состоянии людей, отравившихся наркотиками в Астрахани
Врач рассказал о состоянии людей, отравившихся наркотиками в Астрахани - РИА Новости, 21.11.2023
Врач рассказал о состоянии людей, отравившихся наркотиками в Астрахани
Семнадцать человек остаются в больнице Астрахани после отравления наркотиками, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам главный врач ГКБ... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:10
2023-11-21T10:10
2023-11-21T10:10
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Семнадцать человек остаются в больнице Астрахани после отравления наркотиками, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев.По его словам, с 17 ноября к ним в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Позже двое были выписаны."На сегодня у нас остаются 17 пациентов, из них двое тяжелые, остальные в удовлетворительном состоянии переведены в общие палаты", - сказал он, добавив, что во вторник планируется выписать еще шесть человек.Юлушев отметил, что в больнице никто из поступивших пациентов не умирал.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).
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происшествия, астрахань, ирина волк, россия, киргизия
Происшествия, Астрахань, Ирина Волк, Россия, Киргизия
Врач рассказал о состоянии людей, отравившихся наркотиками в Астрахани
Врач рассказал о состоянии 17 человек, отравившихся наркотиками в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Семнадцать человек остаются в больнице Астрахани после отравления наркотиками, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев.
По его словам, с 17 ноября к ним в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Позже двое были выписаны.
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"На сегодня у нас остаются 17 пациентов, из них двое тяжелые, остальные в удовлетворительном состоянии переведены в общие палаты", - сказал он, добавив, что во вторник планируется выписать еще шесть человек.
Юлушев отметил, что в больнице никто из поступивших пациентов не умирал.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии
, Узбекистана
и Таджикистана
были задержаны в Ставропольском крае
и доставлены в Астрахань. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).
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