https://ria.ru/20231121/argentina-1910715033.html

Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине

Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине - РИА Новости, 21.11.2023

Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине

Правая политика избранного президента Аргентины Хавьера Милея может привести страну к катастрофе, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T06:49

2023-11-21T06:49

2023-11-21T06:49

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правая политика избранного президента Аргентины Хавьера Милея может привести страну к катастрофе, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Известный своими радикальными лозунгами кандидат от Либертарианской партии Аргентины Хавьер Милей в воскресенье одержал победу на президентских выборах. Политик выступал за долларизацию экономики, приватизацию, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей был против вступления Аргентины в БРИКС и заявлял, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами."Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе", — написал Пушков.По словам сенатора, за Милея проголосовало большое количество аргентинской молодежи, которая, как он считает, не имеет ни ориентиров, ни принципов."<…> молодые люди с айфонами вместо мозгов голосуют не пойми за кого", — заявил Пушков.Президент России Владимир Путин после выборов в Аргентине поздравил избранного президента Милея, отметив, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства и конструктивного диалога с Буэнос-Айресом, пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20231120/argentina-1910477640.html

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в мире, аргентина, россия, китай, алексей пушков, хавьер милей, владимир путин, брикс