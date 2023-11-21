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Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине - РИА Новости, 21.11.2023
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06:49 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/argentina-1910715033.html
Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине
Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине - РИА Новости, 21.11.2023
Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине
Правая политика избранного президента Аргентины Хавьера Милея может привести страну к катастрофе, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T06:49
2023-11-21T06:49
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правая политика избранного президента Аргентины Хавьера Милея может привести страну к катастрофе, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Известный своими радикальными лозунгами кандидат от Либертарианской партии Аргентины Хавьер Милей в воскресенье одержал победу на президентских выборах. Политик выступал за долларизацию экономики, приватизацию, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей был против вступления Аргентины в БРИКС и заявлял, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами."Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе", — написал Пушков.По словам сенатора, за Милея проголосовало большое количество аргентинской молодежи, которая, как он считает, не имеет ни ориентиров, ни принципов."&lt;…&gt; молодые люди с айфонами вместо мозгов голосуют не пойми за кого", — заявил Пушков.Президент России Владимир Путин после выборов в Аргентине поздравил избранного президента Милея, отметив, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства и конструктивного диалога с Буэнос-Айресом, пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20231120/argentina-1910477640.html
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в мире, аргентина, россия, китай, алексей пушков, хавьер милей, владимир путин, брикс
В мире, Аргентина, Россия, Китай, Алексей Пушков, Хавьер Милей, Владимир Путин, БРИКС
Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине

Пушков: правая программа Хавьера Милея приведет Аргентину к катастрофе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правая политика избранного президента Аргентины Хавьера Милея может привести страну к катастрофе, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Известный своими радикальными лозунгами кандидат от Либертарианской партии Аргентины Хавьер Милей в воскресенье одержал победу на президентских выборах. Политик выступал за долларизацию экономики, приватизацию, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей был против вступления Аргентины в БРИКС и заявлял, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
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"Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе", — написал Пушков.
По словам сенатора, за Милея проголосовало большое количество аргентинской молодежи, которая, как он считает, не имеет ни ориентиров, ни принципов.
«
"<…> молодые люди с айфонами вместо мозгов голосуют не пойми за кого", — заявил Пушков.
Президент России Владимир Путин после выборов в Аргентине поздравил избранного президента Милея, отметив, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства и конструктивного диалога с Буэнос-Айресом, пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.
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