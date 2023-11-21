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Аналитик предрек Аргентине потери из-за возможного решения по БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023
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06:12 21.11.2023 (обновлено: 06:17 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/argentina-1910713826.html
Аналитик предрек Аргентине потери из-за возможного решения по БРИКС
Аналитик предрек Аргентине потери из-за возможного решения по БРИКС - РИА Новости, 21.11.2023
Аналитик предрек Аргентине потери из-за возможного решения по БРИКС
Дальнейшая судьба Аргентины в отношении БРИКС однозначно пока не ясна, однако если страна все-таки примет решение не вступать в союз, экономически от этого... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T06:12
2023-11-21T06:17
аргентина
экономика
россия
китай
андрей лебедев
хавьер милей
алексей иванов
брикс
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дальнейшая судьба Аргентины в отношении БРИКС однозначно пока не ясна, однако если страна все-таки примет решение не вступать в союз, экономически от этого может потерять: особенно заметной упущенная выгода будет для ее энергетического сектора, сообщил РИА Новости директор по аналитике компании КРОС Андрей Лебедев. О приглашении Аргентины, а также ряда других стран стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. В прошедшее воскресенье на президентских выборах в Аргентине одержал победу оппозиционер Хавьер Милей - крайне правый политик, ранее не раз выступавший против вступления Аргентины в БРИКС. После его победы кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС с 1 января, не исключив, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны. Россия в свою очередь заявила, что готова к совместной работе с Аргентиной независимо от политической конъюнктуры. "Чувствительным для страны может быть вопрос внешнего долга, так как членство в БРИКС открывало бы возможности найти новые источники финансирования для его покрытия. При этом проблема долга, особенно перед МВФ, стоит перед Аргентиной достаточно остро. Помимо этого, прежние аргентинские власти рассчитывали, что членство в БРИКС поможет привлечь в страну значительные инвестиции, создать новые рабочие места, решить проблему девальвации песо", - рассуждает Лебедев. "С точки зрения отраслей, главной пострадавшей может стать энергетика, которая могла рассчитывать на инвестиции стран-участниц БРИКС. В Аргентине есть значительные запасы сланцевого газа, но недостаточно ресурсов для освоения месторождений, в результате она вынуждена сама импортировать газ", - добавляет эксперт. В Аргентине сейчас порядка 21 триллиона кубических метров сланцевого газа, и страна находится на третьем месте после Китая и США по его запасам, пояснила агентству доцент кафедры экономической теории РЭУ Екатерина Новикова. "Другой вопрос, что для добычи газа нужны технологии, которых у страны на данный момент нет", - подчеркивает эксперт. Особенность БРИКС заключается в том, что она отличается от жестких и структурированных организаций, таких как Всемирный банк и МВФ, а также от Бреттон-Вудской системы. Это платформа, которая более гибкая и инклюзивная, хотя менее структурированная. Для стран, таких как Аргентина, участие в БРИКС предоставляет уникальные возможности, которые, вероятно, несовместимы с прагматичной логикой, к которой привержен новый аргентинский президент, добавил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов.
https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html
https://ria.ru/20231121/argentina-1910709236.html
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аргентина, экономика, россия, китай, андрей лебедев, хавьер милей, алексей иванов, брикс, рэу имени г. в. плеханова, мвф
Аргентина, Экономика, Россия, Китай, Андрей Лебедев, Хавьер Милей, Алексей Иванов, БРИКС, РЭУ имени Г. В. Плеханова, МВФ
Аналитик предрек Аргентине потери из-за возможного решения по БРИКС

Эксперт Лебедев: отказ Аргентины вступать в БРИКС обернется потерями для страны

© AP Photo / Victor R. CaivanoПассажиры в аэропорту Эсейса, Аргентина
Пассажиры в аэропорту Эсейса, Аргентина - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Victor R. Caivano
Пассажиры в аэропорту Эсейса, Аргентина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дальнейшая судьба Аргентины в отношении БРИКС однозначно пока не ясна, однако если страна все-таки примет решение не вступать в союз, экономически от этого может потерять: особенно заметной упущенная выгода будет для ее энергетического сектора, сообщил РИА Новости директор по аналитике компании КРОС Андрей Лебедев.
О приглашении Аргентины, а также ряда других стран стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. В прошедшее воскресенье на президентских выборах в Аргентине одержал победу оппозиционер Хавьер Милей - крайне правый политик, ранее не раз выступавший против вступления Аргентины в БРИКС.
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После его победы кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС с 1 января, не исключив, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны. Россия в свою очередь заявила, что готова к совместной работе с Аргентиной независимо от политической конъюнктуры.
"Чувствительным для страны может быть вопрос внешнего долга, так как членство в БРИКС открывало бы возможности найти новые источники финансирования для его покрытия. При этом проблема долга, особенно перед МВФ, стоит перед Аргентиной достаточно остро. Помимо этого, прежние аргентинские власти рассчитывали, что членство в БРИКС поможет привлечь в страну значительные инвестиции, создать новые рабочие места, решить проблему девальвации песо", - рассуждает Лебедев.
"С точки зрения отраслей, главной пострадавшей может стать энергетика, которая могла рассчитывать на инвестиции стран-участниц БРИКС. В Аргентине есть значительные запасы сланцевого газа, но недостаточно ресурсов для освоения месторождений, в результате она вынуждена сама импортировать газ", - добавляет эксперт.
В Аргентине сейчас порядка 21 триллиона кубических метров сланцевого газа, и страна находится на третьем месте после Китая и США по его запасам, пояснила агентству доцент кафедры экономической теории РЭУ Екатерина Новикова. "Другой вопрос, что для добычи газа нужны технологии, которых у страны на данный момент нет", - подчеркивает эксперт.
Особенность БРИКС заключается в том, что она отличается от жестких и структурированных организаций, таких как Всемирный банк и МВФ, а также от Бреттон-Вудской системы. Это платформа, которая более гибкая и инклюзивная, хотя менее структурированная. Для стран, таких как Аргентина, участие в БРИКС предоставляет уникальные возможности, которые, вероятно, несовместимы с прагматичной логикой, к которой привержен новый аргентинский президент, добавил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов.
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АргентинаЭкономикаРоссияКитайАндрей ЛебедевХавьер МилейАлексей ИвановБРИКСРЭУ имени Г. В. ПлехановаМВФ
 
 
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