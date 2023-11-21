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Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты - РИА Новости, 21.11.2023
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03:46 21.11.2023 (обновлено: 05:21 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/argentina-1910709236.html
Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты
Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты - РИА Новости, 21.11.2023
Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты
Результатом выборов в Аргентине стал приход к власти "крайне правых неонацистов" под руководством "экстремиста с колониальным проектом", считает президент... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T03:46
2023-11-21T05:21
аргентина
венесуэла
россия
хавьер милей
николас мадуро
густаво петро
брикс
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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Результатом выборов в Аргентине стал приход к власти "крайне правых неонацистов" под руководством "экстремиста с колониальным проектом", считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.Президентом Аргентины избран крайне правый политик Хавьер Милей. По итогам подсчета 86,59% голосов он побеждает с 55,95%. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС."Как и предсказывала статистика опросов, в Аргентине победили крайне правые неонацисты. Это крайне правые, которые предлагают колониальный проект для Аргентины, но и намерены возглавить колониальный проект по всей Латинской Америке и Карибском бассейне. Из Венесуэлы мы всегда будем говорить правду, мы всегда будем говорить нашу правду – мы уважаем голос аргентинского народа, который хотел себе такое правительство. Что ж, аргентинцам мы говорим: выбор ваш", - сказал венесуэльский лидер в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".Комментируя новости о предстоящей приватизации в Аргентине, Мадуро отметил, что Венесуэла не собирается молчать, "потому что это огромная угроза — приход правого экстремиста с колониальным проектом, абсолютно колониальным, подчиненным североамериканскому империализму, который стремится покончить с государством, с социальными правами, и который он намерен установить на континенте ультранеолиберальный проект, который они зовут либеральным, который был навязан в 70-х годах переворотами Пиночета в Чили, Виделы в Аргентине, государственным переворотом в Уругвае".Ранее разочарование в связи с избранием Милея выразил президент Колумбии Густаво Петро, который назвал победу крайне правых в Аргентине "печальной для Латинской Америки".В ходе президентской кампании Милей заявлял, что намерен отозвать послов Аргентины из Венесуэлы, Никарагуа, Кубы, Северной Кореи, Ирана и "автократий типа России".Президент России Владимир Путин после голосования в Аргентине поздравил избранного президента Милея, отметив, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства и конструктивного диалога с Буэнос-Айресом, пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20231120/ministr-1910649595.html
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аргентина, венесуэла, россия, хавьер милей, николас мадуро, густаво петро, брикс, в мире
Аргентина, Венесуэла, Россия, Хавьер Милей, Николас Мадуро, Густаво Петро, БРИКС, В мире
Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты

Мадуро заявил о приходе к власти в Аргентине неонацистов с колониальным проектом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Результатом выборов в Аргентине стал приход к власти "крайне правых неонацистов" под руководством "экстремиста с колониальным проектом", считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Президентом Аргентины избран крайне правый политик Хавьер Милей. По итогам подсчета 86,59% голосов он побеждает с 55,95%. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Вчера, 18:41
"Как и предсказывала статистика опросов, в Аргентине победили крайне правые неонацисты. Это крайне правые, которые предлагают колониальный проект для Аргентины, но и намерены возглавить колониальный проект по всей Латинской Америке и Карибском бассейне. Из Венесуэлы мы всегда будем говорить правду, мы всегда будем говорить нашу правду – мы уважаем голос аргентинского народа, который хотел себе такое правительство. Что ж, аргентинцам мы говорим: выбор ваш", - сказал венесуэльский лидер в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Комментируя новости о предстоящей приватизации в Аргентине, Мадуро отметил, что Венесуэла не собирается молчать, "потому что это огромная угроза — приход правого экстремиста с колониальным проектом, абсолютно колониальным, подчиненным североамериканскому империализму, который стремится покончить с государством, с социальными правами, и который он намерен установить на континенте ультранеолиберальный проект, который они зовут либеральным, который был навязан в 70-х годах переворотами Пиночета в Чили, Виделы в Аргентине, государственным переворотом в Уругвае".
Ранее разочарование в связи с избранием Милея выразил президент Колумбии Густаво Петро, который назвал победу крайне правых в Аргентине "печальной для Латинской Америки".
В ходе президентской кампании Милей заявлял, что намерен отозвать послов Аргентины из Венесуэлы, Никарагуа, Кубы, Северной Кореи, Ирана и "автократий типа России".
Президент России Владимир Путин после голосования в Аргентине поздравил избранного президента Милея, отметив, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства и конструктивного диалога с Буэнос-Айресом, пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее
Вчера, 03:03
 
АргентинаВенесуэлаРоссияХавьер МилейНиколас МадуроГуставо ПетроБРИКСВ мире
 
 
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