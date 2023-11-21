Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты
Мадуро заявил о приходе к власти в Аргентине неонацистов с колониальным проектом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Результатом выборов в Аргентине стал приход к власти "крайне правых неонацистов" под руководством "экстремиста с колониальным проектом", считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Президентом Аргентины избран крайне правый политик Хавьер Милей. По итогам подсчета 86,59% голосов он побеждает с 55,95%. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.
"Как и предсказывала статистика опросов, в Аргентине победили крайне правые неонацисты. Это крайне правые, которые предлагают колониальный проект для Аргентины, но и намерены возглавить колониальный проект по всей Латинской Америке и Карибском бассейне. Из Венесуэлы мы всегда будем говорить правду, мы всегда будем говорить нашу правду – мы уважаем голос аргентинского народа, который хотел себе такое правительство. Что ж, аргентинцам мы говорим: выбор ваш", - сказал венесуэльский лидер в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Комментируя новости о предстоящей приватизации в Аргентине, Мадуро отметил, что Венесуэла не собирается молчать, "потому что это огромная угроза — приход правого экстремиста с колониальным проектом, абсолютно колониальным, подчиненным североамериканскому империализму, который стремится покончить с государством, с социальными правами, и который он намерен установить на континенте ультранеолиберальный проект, который они зовут либеральным, который был навязан в 70-х годах переворотами Пиночета в Чили, Виделы в Аргентине, государственным переворотом в Уругвае".
Ранее разочарование в связи с избранием Милея выразил президент Колумбии Густаво Петро, который назвал победу крайне правых в Аргентине "печальной для Латинской Америки".
Президент России Владимир Путин после голосования в Аргентине поздравил избранного президента Милея, отметив, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства и конструктивного диалога с Буэнос-Айресом, пожелал ему успехов, здоровья и благополучия.