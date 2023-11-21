https://ria.ru/20231121/arest-1910860578.html
Замглавы департамента Минприроды отправили под арест до 10 января
Замглавы департамента Минприроды отправили под арест до 10 января - РИА Новости, 21.11.2023
Замглавы департамента Минприроды отправили под арест до 10 января
Суд арестовал до 10 января замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:37
2023-11-21T16:37
2023-11-21T16:57
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россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Суд арестовал до 10 января замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска; фигуранту вменяется получение взятки.Ранее в Минприроды России сообщили о задержании Яковлева и что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". В "Таганае" отмечали, что в парке проводились следственные действия."Суд во вторник избрал Яковлеву меру пресечения в виде ареста до 10 января 2024 года", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230925/arest-1898558044.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, происшествия
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Происшествия
Замглавы департамента Минприроды отправили под арест до 10 января
Суд арестовал замглавы департамента Минприроды Яковлева до 10 января 2024 года
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Суд арестовал до 10 января замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска; фигуранту вменяется получение взятки.
Ранее в Минприроды России сообщили о задержании Яковлева и что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". В "Таганае" отмечали, что в парке проводились следственные действия.
"Суд во вторник избрал Яковлеву меру пресечения в виде ареста до 10 января 2024 года", - сказали в пресс-службе.
Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным