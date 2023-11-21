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В Кемерово задержали обвиняемого в убийстве хозяина антикварного магазина
В Кемерово задержали обвиняемого в убийстве хозяина антикварного магазина - РИА Новости, 21.11.2023
В Кемерово задержали обвиняемого в убийстве хозяина антикварного магазина
Владельца антикварного магазина убили в Кемерово, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:16
2023-11-21T14:16
2023-11-21T14:16
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Владельца антикварного магазина убили в Кемерово, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Сообщение об обнаружении в одном из антикварных магазинов областного центра тела 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти поступило 20 ноября, его обнаружили родственники. Также в магазине выявлена пропажа антикварных предметов. "По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений)", – сообщает ведомство. В ходе проведенных сотрудниками СК и ГУМВД по Кемеровской области следственных и оперативных мероприятий установлена причастность к смерти мужчины 49-летнего местного жителя. "Предварительно установлено, что не позднее 20 ноября 2023 года фигурант, находясь в антикварном магазине в Центральном районе города Кемерово, с целью хищения имеющихся в магазине антикварных предметов нанес тупым твердым предметом множественные удары в область головы 69-летнего владельца магазина, причинив телесные повреждения, от которых наступила смерть мужчины. После убийства… подозреваемый похитил из магазина коллекционные марки, монеты и иконы, затем с места происшествия скрылся", – сообщает СУСК. Уточняется, что похищенное он сдал в ломбард. "Следователем СК России мужчина был задержан. В ходе обыска в его жилище обнаружены предметы одежды с пятнами бурого цвета, а также обувь, рисунок подошвы которой идентичен следам, обнаруженным на месте происшествия", – уточняет ведомство. В ходе выемки в ломбарде изъяты ценные предметы, похищенные с места происшествия. В ходе расследования по всем изъятым предметам будут проведены судебные экспертизы, в том числе медицинские. В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения, избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20231120/podzhog-1910489219.html
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово задержали обвиняемого в убийстве хозяина антикварного магазина
СК: в Кемерово задержали подозреваемого в убийстве хозяина антикварного магазина
КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости.
Владельца антикварного магазина убили в Кемерово, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба
СУСК РФ по региону.
Сообщение об обнаружении в одном из антикварных магазинов областного центра тела 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти поступило 20 ноября, его обнаружили родственники. Также в магазине выявлена пропажа антикварных предметов.
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"По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово СУСК России по Кемеровской области
- Кузбассу возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений)", – сообщает ведомство.
В ходе проведенных сотрудниками СК
и ГУМВД по Кемеровской области следственных и оперативных мероприятий установлена причастность к смерти мужчины 49-летнего местного жителя.
"Предварительно установлено, что не позднее 20 ноября 2023 года фигурант, находясь в антикварном магазине в Центральном районе города Кемерово, с целью хищения имеющихся в магазине антикварных предметов нанес тупым твердым предметом множественные удары в область головы 69-летнего владельца магазина, причинив телесные повреждения, от которых наступила смерть мужчины. После убийства… подозреваемый похитил из магазина коллекционные марки, монеты и иконы, затем с места происшествия скрылся", – сообщает СУСК. Уточняется, что похищенное он сдал в ломбард.
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"Следователем СК России мужчина был задержан. В ходе обыска в его жилище обнаружены предметы одежды с пятнами бурого цвета, а также обувь, рисунок подошвы которой идентичен следам, обнаруженным на месте происшествия", – уточняет ведомство.
В ходе выемки в ломбарде изъяты ценные предметы, похищенные с места происшествия. В ходе расследования по всем изъятым предметам будут проведены судебные экспертизы, в том числе медицинские.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения, избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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