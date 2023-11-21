https://ria.ru/20231121/arest-1910811314.html

В Кемерово задержали обвиняемого в убийстве хозяина антикварного магазина

В Кемерово задержали обвиняемого в убийстве хозяина антикварного магазина - РИА Новости, 21.11.2023

В Кемерово задержали обвиняемого в убийстве хозяина антикварного магазина

Владельца антикварного магазина убили в Кемерово, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:16

2023-11-21T14:16

2023-11-21T14:16

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg

КЕМЕРОВО, 21 ноя – РИА Новости. Владельца антикварного магазина убили в Кемерово, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Сообщение об обнаружении в одном из антикварных магазинов областного центра тела 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти поступило 20 ноября, его обнаружили родственники. Также в магазине выявлена пропажа антикварных предметов. "По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений)", – сообщает ведомство. В ходе проведенных сотрудниками СК и ГУМВД по Кемеровской области следственных и оперативных мероприятий установлена причастность к смерти мужчины 49-летнего местного жителя. "Предварительно установлено, что не позднее 20 ноября 2023 года фигурант, находясь в антикварном магазине в Центральном районе города Кемерово, с целью хищения имеющихся в магазине антикварных предметов нанес тупым твердым предметом множественные удары в область головы 69-летнего владельца магазина, причинив телесные повреждения, от которых наступила смерть мужчины. После убийства… подозреваемый похитил из магазина коллекционные марки, монеты и иконы, затем с места происшествия скрылся", – сообщает СУСК. Уточняется, что похищенное он сдал в ломбард. "Следователем СК России мужчина был задержан. В ходе обыска в его жилище обнаружены предметы одежды с пятнами бурого цвета, а также обувь, рисунок подошвы которой идентичен следам, обнаруженным на месте происшествия", – уточняет ведомство. В ходе выемки в ломбарде изъяты ценные предметы, похищенные с места происшествия. В ходе расследования по всем изъятым предметам будут проведены судебные экспертизы, в том числе медицинские. В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения, избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231120/podzhog-1910489219.html

https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909850365.html

https://ria.ru/20231121/draka-1910733365.html

кемерово

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)