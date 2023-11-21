https://ria.ru/20231121/aktsiya-1910930872.html

СМИ: в Словакии продолжается акция по блокировке КПП на границе с Украиной

СМИ: в Словакии продолжается акция по блокировке КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: в Словакии продолжается акция по блокировке КПП на границе с Украиной

Акция по блокировке контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной продолжается в Словакии, сообщило во вторник издание Dennik N. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T22:17

2023-11-21T22:17

2023-11-21T22:17

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БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Акция по блокировке контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной продолжается в Словакии, сообщило во вторник издание Dennik N. Ранее украинская государственная таможенная служба сообщила, что неизвестные со словацкой стороны без каких-либо предупреждений перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной, движение затруднено. "Акция протеста по блокаде пограничного перехода Вышне Немецке - Ужгород продолжается", - говорится в сообщении издания. По данным портала, каждый час в направлении Украины пропускаются четыре фуры, а в направлении Словакии - одна. "Пограничный пункт во вторник после обеда заблокировало транспортное средство с баннерами, на которых изображен логотип Союза автоперевозчиков Словакии, но данная организация дистанцируется от этого и заявляет, что это индивидуальная акция", - отмечается в сообщении. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго блокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Словацкие перевозчики заявляли, что готовы последовать примеру своих польских коллег и полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Польские перевозчики ранее заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. В результате на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей.

https://ria.ru/20231121/pomosch-1910920534.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231106/peregovory-1907752085.html

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