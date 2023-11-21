https://ria.ru/20231121/agrobiotekhnopark-1910831914.html

Агробиотехнопарк создадут в Красноярске на базе КрасГАУ

Агробиотехнопарк создадут в Красноярске на базе КрасГАУ - РИА Новости, 21.11.2023

Агробиотехнопарк создадут в Красноярске на базе КрасГАУ

Агробиотехнопарк, позволяющий вывести развитие сельского хозяйства на новый уровень, создадут на базе Красноярского государственного аграрного университета... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:19

2023-11-21T15:19

2023-11-21T15:19

красноярск

красноярский край

технологии

михаил котюков

университеты

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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Агробиотехнопарк, позволяющий вывести развитие сельского хозяйства на новый уровень, создадут на базе Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ), сообщила пресс-служба губернатора. Перспективы создания в крае агробиотехнопарка обсудили в ходе встречи глава региона Михаил Котюков и ректор КрасГАУ Наталья Пыжикова. "Фактически это формирование в регионе сети центров компетенций, которая включит в себя такие направления, как селекция и семеноводство, инжиниринг, биотехнологии для АПК, технологии переработки, в том числе молока, репродуктивные технологии животноводства. Основа для создания подобного агротехнопарка в крае есть", - говорится в сообщении. Отмечается, что аграрный университет активно включился в процесс разработки программы научно-технологического развития АПК наряду с минсельхозом края, Красноярским научным центром СО РАН, Сибирским федеральным университетом. "Красноярский край ежегодно подтверждает статус лидера в разных сферах агропромышленного комплекса. Так, мы первые в СФО по урожайности зерновых. Пятый год удерживаем лидерство в России по объему производства семян рапса. Нам есть чем гордиться в части научных достижений АПК – в этом, безусловно, есть заслуга Красноярского аграрного университета, который сегодня входит в десятку лучших аграрных вузов России", - цитирует слова Котюкова пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что власти будут и в дальнейшем поддерживать университет, чтобы он развивался и не сдавал позиций.

https://ria.ru/20230926/subsidii-1898653109.html

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красноярск, красноярский край, технологии, михаил котюков, университеты