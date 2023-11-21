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В "Аэрофлоте" прокомментировали отзыв "Победой" сертификата разработчика - РИА Новости, 21.11.2023
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09:59 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/aeroflot-1910734531.html
В "Аэрофлоте" прокомментировали отзыв "Победой" сертификата разработчика
В "Аэрофлоте" прокомментировали отзыв "Победой" сертификата разработчика - РИА Новости, 21.11.2023
В "Аэрофлоте" прокомментировали отзыв "Победой" сертификата разработчика
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отозвал свой сертификат разработчика авиатехники в рамках стратегии группы, компетенции по разработке будут... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:59
2023-11-21T09:59
экономика
россия
аэрофлот
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отозвал свой сертификат разработчика авиатехники в рамках стратегии группы, компетенции по разработке будут сосредоточены на базе конструкторского департамента авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте". Росавиация на этой неделе сообщила на своем на сайте, что сертификат разработчика авиатехники лоукостера "Победа" приостановлен. "В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов группы "Аэрофлот" принято решение о концентрации компетенций разработчика (сертификат ФАП-21J) на базе департамента развития конструкторских решений ПАО "Аэрофлот". В связи с этим авиакомпания "Победа" отозвала свой сертификат ФАП-21J", - сообщили в "Аэрофлоте". "При этом сертификат "Аэрофлот Техникс" будет сохранен для обеспечения повседневной работы компании и решения несложных задач, а также развития направления по производству альтернативных комплектующих изделий (класса 3Б)", - добавили в компании. "Аэрофлот Техникс" - крупнейший провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в группу "Аэрофлот". Росавиация в январе сообщала, что лоукостер "Победа" получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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экономика, россия, аэрофлот, победа (авиакомпания)
Экономика, Россия, Аэрофлот, Победа (авиакомпания)
В "Аэрофлоте" прокомментировали отзыв "Победой" сертификата разработчика

"Аэрофлот": "Победа" отозвала сертификат разработчика в рамках стратегии группы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отозвал свой сертификат разработчика авиатехники в рамках стратегии группы, компетенции по разработке будут сосредоточены на базе конструкторского департамента авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".
Росавиация на этой неделе сообщила на своем на сайте, что сертификат разработчика авиатехники лоукостера "Победа" приостановлен.
«
"В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов группы "Аэрофлот" принято решение о концентрации компетенций разработчика (сертификат ФАП-21J) на базе департамента развития конструкторских решений ПАО "Аэрофлот". В связи с этим авиакомпания "Победа" отозвала свой сертификат ФАП-21J", - сообщили в "Аэрофлоте".
"При этом сертификат "Аэрофлот Техникс" будет сохранен для обеспечения повседневной работы компании и решения несложных задач, а также развития направления по производству альтернативных комплектующих изделий (класса 3Б)", - добавили в компании.
"Аэрофлот Техникс" - крупнейший провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в группу "Аэрофлот".
Росавиация в январе сообщала, что лоукостер "Победа" получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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