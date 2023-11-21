https://ria.ru/20231121/aeroflot-1910734531.html

В "Аэрофлоте" прокомментировали отзыв "Победой" сертификата разработчика

В "Аэрофлоте" прокомментировали отзыв "Победой" сертификата разработчика - РИА Новости, 21.11.2023

В "Аэрофлоте" прокомментировали отзыв "Победой" сертификата разработчика

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отозвал свой сертификат разработчика авиатехники в рамках стратегии группы, компетенции по разработке будут... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:59

2023-11-21T09:59

2023-11-21T09:59

экономика

россия

аэрофлот

победа (авиакомпания)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/110694/78/1106947834_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8abf25cdab95453d1395e0f1527983ce.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отозвал свой сертификат разработчика авиатехники в рамках стратегии группы, компетенции по разработке будут сосредоточены на базе конструкторского департамента авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте". Росавиация на этой неделе сообщила на своем на сайте, что сертификат разработчика авиатехники лоукостера "Победа" приостановлен. "В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов группы "Аэрофлот" принято решение о концентрации компетенций разработчика (сертификат ФАП-21J) на базе департамента развития конструкторских решений ПАО "Аэрофлот". В связи с этим авиакомпания "Победа" отозвала свой сертификат ФАП-21J", - сообщили в "Аэрофлоте". "При этом сертификат "Аэрофлот Техникс" будет сохранен для обеспечения повседневной работы компании и решения несложных задач, а также развития направления по производству альтернативных комплектующих изделий (класса 3Б)", - добавили в компании. "Аэрофлот Техникс" - крупнейший провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в группу "Аэрофлот". Росавиация в январе сообщала, что лоукостер "Победа" получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20231020/importozameschenie-1904146275.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, аэрофлот, победа (авиакомпания)