https://ria.ru/20231120/zemletryasenie-1910529097.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 20.11.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило на своем сайте управление по ликвидации последствий... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:00
2023-11-20T12:00
2023-11-20T12:00
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило на своем сайте управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 10.36 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
https://ria.ru/20231120/zemletryasenie-1910490394.html
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в мире, турция
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5