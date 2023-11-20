https://ria.ru/20231120/zemletryasenie-1910529097.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 20.11.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило на своем сайте управление по ликвидации последствий... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:00

2023-11-20T12:00

2023-11-20T12:00

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщило на своем сайте управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 10.36 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

https://ria.ru/20231120/zemletryasenie-1910490394.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция