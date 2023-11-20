https://ria.ru/20231120/zemletryasenie-1910490394.html
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти - РИА Новости, 20.11.2023
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти
Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до девяти, еще 15 человек пострадали, сообщает местная газета Philippine Star со... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:44
2023-11-20T08:44
2023-11-20T20:02
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до девяти, еще 15 человек пострадали, сообщает местная газета Philippine Star со ссылкой на Национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).Сильное землетрясение произошло на Филиппинах в пятницу. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,7. Ранее сообщалось о семи погибших. "По меньшей мере девять человек погибли, <...> 15 получили ранения", — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет ведомства. По данным NDRRMC, последствия землетрясения затронули более 12,8 тысячи человек. Почти 100 домов были полностью разрушены, 729 частично повреждены. Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20231119/zemletryasenie-1910345322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти
Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до девяти, 15 человек пострадали
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до девяти, еще 15 человек пострадали, сообщает местная газета Philippine Star
со ссылкой на Национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах в пятницу. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,7. Ранее сообщалось о семи погибших.
"По меньшей мере девять человек погибли, <...> 15 получили ранения", — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет ведомства.
По данным NDRRMC, последствия землетрясения затронули более 12,8 тысячи человек. Почти 100 домов были полностью разрушены, 729 частично повреждены.
Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан
, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки
до южной части Аляски
, затем поворачивает к Японии
, Филиппинам и Индонезии
и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии
и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле
.
У южных Курил произошли два землетрясения