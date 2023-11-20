https://ria.ru/20231120/zemletryasenie-1910490394.html

Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти

Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти - РИА Новости, 20.11.2023

Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до девяти, еще 15 человек пострадали, сообщает местная газета Philippine Star со... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:44

2023-11-20T08:44

2023-11-20T20:02

в мире

филиппины

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до девяти, еще 15 человек пострадали, сообщает местная газета Philippine Star со ссылкой на Национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).Сильное землетрясение произошло на Филиппинах в пятницу. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,7. Ранее сообщалось о семи погибших. "По меньшей мере девять человек погибли, <...> 15 получили ранения", — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет ведомства. По данным NDRRMC, последствия землетрясения затронули более 12,8 тысячи человек. Почти 100 домов были полностью разрушены, 729 частично повреждены. Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20231119/zemletryasenie-1910345322.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, филиппины