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Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти - РИА Новости, 20.11.2023
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08:44 20.11.2023 (обновлено: 20:02 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/zemletryasenie-1910490394.html
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти - РИА Новости, 20.11.2023
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти
Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до девяти, еще 15 человек пострадали, сообщает местная газета Philippine Star со... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:44
2023-11-20T20:02
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до девяти, еще 15 человек пострадали, сообщает местная газета Philippine Star со ссылкой на Национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).Сильное землетрясение произошло на Филиппинах в пятницу. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,7. Ранее сообщалось о семи погибших. "По меньшей мере девять человек погибли, &lt;...&gt; 15 получили ранения", — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет ведомства. По данным NDRRMC, последствия землетрясения затронули более 12,8 тысячи человек. Почти 100 домов были полностью разрушены, 729 частично повреждены. Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20231119/zemletryasenie-1910345322.html
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в мире, филиппины
В мире, Филиппины
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до девяти, 15 человек пострадали

© AP Photo / Shaira Ann SandiganТорговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения
Торговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Shaira Ann Sandigan
Торговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах возросло до девяти, еще 15 человек пострадали, сообщает местная газета Philippine Star со ссылкой на Национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах в пятницу. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,7. Ранее сообщалось о семи погибших.
"По меньшей мере девять человек погибли, <...> 15 получили ранения", — говорится в сообщении издания со ссылкой на отчет ведомства.
По данным NDRRMC, последствия землетрясения затронули более 12,8 тысячи человек. Почти 100 домов были полностью разрушены, 729 частично повреждены.
Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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