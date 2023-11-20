https://ria.ru/20231120/zelenskiy-1910594930.html

Зеленский боится поражения на предстоящих выборах, сообщили СМИ

Зеленский боится поражения на предстоящих выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2023

Зеленский боится поражения на предстоящих выборах, сообщили СМИ

Владимир Зеленский обеспокоен тем, что может проиграть на предстоящих президентских выборах, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:51

2023-11-20T15:51

2023-11-20T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что может проиграть на предстоящих президентских выборах, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине - по его мнению, они "не актуальны", на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. По информации источника, Зеленского беспокоит "феномен Черчилля". Он назван в честь бывшего премьера Британии, который, хоть и возглавлял страну в ходе Второй мировой войны, не смог обеспечить победу Консервативной партии на последующих выборах. Как отмечает газета, украинские политики уже говорят о том, что после конфликта вернутся к вопросам подготовленности Зеленского к нынешним событиям. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр