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"Команда пошла?" В Киеве обрушились на Залужного - РИА Новости, 20.11.2023
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21:24 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/zaluzhnyy-1910681396.html
"Команда пошла?" В Киеве обрушились на Залужного
"Команда пошла?" В Киеве обрушились на Залужного - РИА Новости, 20.11.2023
"Команда пошла?" В Киеве обрушились на Залужного
Депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Валерия Залужного за "игнорирование проблем" в армии, в результате чего спикер... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T21:24
2023-11-20T21:24
политика
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Валерия Залужного за "игнорирование проблем" в армии, в результате чего спикер ВВС Юрий Игнат вступил с ней в конфликт в Сети. Об этом пишет "Страна.ua".Парламентарий обвинила командующего украинскими войсками в том, что он "не решает вопросы" в вооруженных силах. Затем она опубликовала в одной из социальных сетей пост с фотографиями Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой и написала, что "у генерала есть время на даму, но генерал ни разу не был ни в одном ТЦК и СП (территориальном центре комплектования и социальной поддержки. — Прим. ред.)".На критику депутата отреагировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который сообщил, что удаляет Безуглую из друзей в соцсетях из-за дискредитации главнокомандующего. Позднее парламентарий обвинила Игната в том, что начальство приказало ему ответить ей."Что, команда пошла? Где вы видели дискредитацию? Я писала о проблемах ВСУ. У нас есть неприкосновенные темы? Генералитет? Мобилизация? Подготовка?" — написала Безуглая.Игнат, в свою очередь, заявил, что удалил ее, потому что она "достала".Ранее украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что главком ВСУ, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления украинского генерала о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910601057.html
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html
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политика, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, страна.ua
Политика, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
"Команда пошла?" В Киеве обрушились на Залужного

Депутат от партии Зеленского набросилась на Залужного и его помощника Игната

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Валерия Залужного за "игнорирование проблем" в армии, в результате чего спикер ВВС Юрий Игнат вступил с ней в конфликт в Сети. Об этом пишет "Страна.ua".
Парламентарий обвинила командующего украинскими войсками в том, что он "не решает вопросы" в вооруженных силах. Затем она опубликовала в одной из социальных сетей пост с фотографиями Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой и написала, что "у генерала есть время на даму, но генерал ни разу не был ни в одном ТЦК и СП (территориальном центре комплектования и социальной поддержки. — Прим. ред.)".
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Вчера, 16:03
На критику депутата отреагировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который сообщил, что удаляет Безуглую из друзей в соцсетях из-за дискредитации главнокомандующего. Позднее парламентарий обвинила Игната в том, что начальство приказало ему ответить ей.
"Что, команда пошла? Где вы видели дискредитацию? Я писала о проблемах ВСУ. У нас есть неприкосновенные темы? Генералитет? Мобилизация? Подготовка?" — написала Безуглая.
Игнат, в свою очередь, заявил, что удалил ее, потому что она "достала".
Ранее украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что главком ВСУ, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления украинского генерала о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
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ПолитикаКиевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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