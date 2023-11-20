https://ria.ru/20231120/zaluzhnyy-1910563127.html

В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть

В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть - РИА Новости, 20.11.2023

В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете Guardian, что конфликта между главнокомандующим украинскими... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:01

2023-11-20T14:01

2023-11-20T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

валерий залужный

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_94581fde6cc6fe6496875b7e77bbcc1e.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете Guardian, что конфликта между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским "не может быть по определению". "Зеленский является его (Залужного - ред.) непосредственным начальником, конфликта не может быть по определению", - заявил Подоляк. Также ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр