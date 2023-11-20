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В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть
В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть - РИА Новости, 20.11.2023
В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете Guardian, что конфликта между главнокомандующим украинскими... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:01
2023-11-20T14:01
2023-11-20T14:01
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
михаил подоляк
валерий залужный
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете Guardian, что конфликта между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским "не может быть по определению". "Зеленский является его (Залужного - ред.) непосредственным начальником, конфликта не может быть по определению", - заявил Подоляк. Также ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
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В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть
Подоляк: конфликта между Зеленским и Залужным не может быть по определению