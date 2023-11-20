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В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/zaluzhnyy-1910563127.html
В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть
В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть - РИА Новости, 20.11.2023
В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете Guardian, что конфликта между главнокомандующим украинскими... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:01
2023-11-20T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
валерий залужный
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете Guardian, что конфликта между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским "не может быть по определению". "Зеленский является его (Залужного - ред.) непосредственным начальником, конфликта не может быть по определению", - заявил Подоляк. Также ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что конфликта между Зеленским и Залужным не может быть

Подоляк: конфликта между Зеленским и Залужным не может быть по определению

© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручает именное оружие Валерию Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский вручает именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручает именное оружие Валерию Залужному. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью британской газете Guardian, что конфликта между главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным и Зеленским "не может быть по определению".
«
"Зеленский является его (Залужного - ред.) непосредственным начальником, конфликта не может быть по определению", - заявил Подоляк.
Также ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Зеленский против Залужного: война становится открытой
7 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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