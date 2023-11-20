https://ria.ru/20231120/zalozhniki-1910492353.html

СМИ пишут о прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС

СМИ пишут о прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ пишут о прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС

Прогресс достигнут в переговорах между Израилем и движением ХАМАС при посредничестве Катара по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:02

2023-11-20T09:02

2023-11-20T09:02

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прогресс достигнут в переговорах между Израилем и движением ХАМАС при посредничестве Катара по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает израильское издание Ynet. "Как узнало Ynet, в переговорах при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, был достигнут прогресс. Израильские чиновники считают, что у ХАМАС, осознающего, что Армия обороны Израиля не отступит от больницы "Аш-Шифа", несмотря на требования террористической группировки, не осталось иного выбора, кроме как продолжать переговоры", - сообщает издание. Как отмечается, согласно катарским посредникам, ХАМАС заявило о готовности освободить группу из 50 заложников на первом этапе в обмен на пятидневное прекращение огня, освобождение примерно 150 палестинских детей и женщин, находящихся в заключении в Израиле, и ввоз топлива в Газу. Однако ХАМАС указало, что не знает о местонахождении всех похищенных израильских детей и матерей, и что движению будет необходимо собрать их в первые дни перемирия, при условии, что Израиль воздержится от авиаударов, пишет издание. Кроме того, согласно его информации, ХАМАС выразило готовность увеличить число освобожденных заложников, если их удастся обнаружить в секторе Газа во время перемирия. Израильские переговорщики выражают надежду, что к заявленным изначально 50 освобождаемым таким образом может быть добавлено еще 20-25 удерживаемых заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231120/ash-shifa-1910479946.html

https://ria.ru/20231118/sdelka-1910216495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, катар, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году