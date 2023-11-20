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Источник: подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС нет
Источник: подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС нет - РИА Новости, 20.11.2023
Источник: подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС нет
Подвижек в процессе обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС нет и в условиях отсутствия прекращения огня не предвидится, сообщил РИА... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:26
2023-11-20T07:26
2023-11-20T07:26
израиль
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владимир путин
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Подвижек в процессе обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС нет и в условиях отсутствия прекращения огня не предвидится, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Как вы знаете, Турция включена в данный процесс, ведет активный диалог с ХАМАС по этому вопросу. Катар, Египет продолжают свои усилия. На данный момент нет каких-либо подвижек ввиду того, что стороны придерживаются принципиально отличающихся друг от друга позиций, в частности, Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов. В условиях, когда продолжаются военные действия, нет намерений заключить хотя бы временное прекращение огня, сложно говорить о подвижках в этом вопросе", - сказал собеседник агентства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231120/ash-shifa-1910479946.html
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израиль, россия, анкара (провинция), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Источник: подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС нет
Подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС нет и не предвидится
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Подвижек в процессе обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС нет и в условиях отсутствия прекращения огня не предвидится, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
«
"Как вы знаете, Турция включена в данный процесс, ведет активный диалог с ХАМАС по этому вопросу. Катар, Египет продолжают свои усилия. На данный момент нет каких-либо подвижек ввиду того, что стороны придерживаются принципиально отличающихся друг от друга позиций, в частности, Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов. В условиях, когда продолжаются военные действия, нет намерений заключить хотя бы временное прекращение огня, сложно говорить о подвижках в этом вопросе", - сказал собеседник агентства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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