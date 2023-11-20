https://ria.ru/20231120/yunosha-1910618645.html

В ФРГ арестовали юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств

В ФРГ арестовали юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств - РИА Новости, 20.11.2023

В ФРГ арестовали юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств

Полиция Германии арестовала 18-летнего юношу, придерживающегося правоэкстремистских антисемитских взглядов, по подозрению в подготовке убийств, говорится в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:48

2023-11-20T16:48

2023-11-20T16:48

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция Германии арестовала 18-летнего юношу, придерживающегося правоэкстремистских антисемитских взглядов, по подозрению в подготовке убийств, говорится в опубликованном в понедельник совместном пресс-релизе управления уголовной полиции федеральной земли Гессен и прокуратуры Франкфурта-на-Майне. "По запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне судья по делам несовершеннолетних в качестве следственного судьи окружного суда Франкфурта-на-Майне выдал в четверг (16 ноября) ордер на арест и назначил предварительное заключение в отношении 18-летнего юношу из округа Лимбург-Вайльбург. Его подозревают в подготовке серьезного акта насилия, создающего угрозу государству, и в нарушении закона об оружии", - говорится в релизе.По данным следствия, подозреваемый несколько раз публиковал на интернет-форумах угрозы, утверждая, что намерен убивать людей для достижения политических целей. Также сообщается, что арестованный придерживался антисемитских и правоэкстремистских взглядов. На прошлой неделе полиция произвела обыск по месту жительства подозреваемого, в результате чего были изъяты цифровые носители информации, а также оружие и патроны.

https://ria.ru/20231110/ubiystvo-1908745579.html

франкфурт-на-майне

германия

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в мире, франкфурт-на-майне, германия, гессен