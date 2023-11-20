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В ФРГ арестовали юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств - РИА Новости, 20.11.2023
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16:48 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/yunosha-1910618645.html
В ФРГ арестовали юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств
В ФРГ арестовали юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств - РИА Новости, 20.11.2023
В ФРГ арестовали юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств
Полиция Германии арестовала 18-летнего юношу, придерживающегося правоэкстремистских антисемитских взглядов, по подозрению в подготовке убийств, говорится в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:48
2023-11-20T16:48
в мире
франкфурт-на-майне
германия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция Германии арестовала 18-летнего юношу, придерживающегося правоэкстремистских антисемитских взглядов, по подозрению в подготовке убийств, говорится в опубликованном в понедельник совместном пресс-релизе управления уголовной полиции федеральной земли Гессен и прокуратуры Франкфурта-на-Майне. &quot;По запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне судья по делам несовершеннолетних в качестве следственного судьи окружного суда Франкфурта-на-Майне выдал в четверг (16 ноября) ордер на арест и назначил предварительное заключение в отношении 18-летнего юношу из округа Лимбург-Вайльбург. Его подозревают в подготовке серьезного акта насилия, создающего угрозу государству, и в нарушении закона об оружии&quot;, - говорится в релизе.По данным следствия, подозреваемый несколько раз публиковал на интернет-форумах угрозы, утверждая, что намерен убивать людей для достижения политических целей. Также сообщается, что арестованный придерживался антисемитских и правоэкстремистских взглядов. На прошлой неделе полиция произвела обыск по месту жительства подозреваемого, в результате чего были изъяты цифровые носители информации, а также оружие и патроны.
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в мире, франкфурт-на-майне, германия, гессен
В мире, Франкфурт-на-Майне, Германия, Гессен
В ФРГ арестовали юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств

В ФРГ арестовали 18-летнего юношу-антисемита по подозрению в подготовке убийств

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция Германии арестовала 18-летнего юношу, придерживающегося правоэкстремистских антисемитских взглядов, по подозрению в подготовке убийств, говорится в опубликованном в понедельник совместном пресс-релизе управления уголовной полиции федеральной земли Гессен и прокуратуры Франкфурта-на-Майне.
«

"По запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне судья по делам несовершеннолетних в качестве следственного судьи окружного суда Франкфурта-на-Майне выдал в четверг (16 ноября) ордер на арест и назначил предварительное заключение в отношении 18-летнего юношу из округа Лимбург-Вайльбург. Его подозревают в подготовке серьезного акта насилия, создающего угрозу государству, и в нарушении закона об оружии", - говорится в релизе.

По данным следствия, подозреваемый несколько раз публиковал на интернет-форумах угрозы, утверждая, что намерен убивать людей для достижения политических целей. Также сообщается, что арестованный придерживался антисемитских и правоэкстремистских взглядов.
На прошлой неделе полиция произвела обыск по месту жительства подозреваемого, в результате чего были изъяты цифровые носители информации, а также оружие и патроны.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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В миреФранкфурт-на-МайнеГерманияГессен
 
 
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