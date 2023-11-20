https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910498118.html

Япония завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"

Япония завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 20.11.2023

Япония завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, компания ТЕРСО завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в море, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:38

2023-11-20T09:38

2023-11-20T09:38

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, компания ТЕРСО завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в море, сообщает телеканал NHK. Ранее агентство Киодо сообщало, что 2 ноября ТЕРСО начала сброс третьей партии прошедшей очистку через систему ALPS низкорадиоактивной воды. Согласно материалам компании, концентрация трития в воде, подлежащей сбросу, составляла 55-77 беккерелей на литр, что существенно меньше установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. "Компания Tokyo Electric Power (ТЕРСО) объявила о завершении начавшегося 2 ноября третьего этапа сброса очищенной воды, скопившейся на АЭС "Фукусима-1", в море", - пишет телеканал. Отмечается, что завершение сброса не повлекло за собой никаких проблем, и около 7,8 тысячи тонн очищенной воды, содержащейся в 10 резервуарах, были сброшены, как и планировалось. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.

https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, фукусима-1, терсо