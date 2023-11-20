https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910476652.html

Рейтинг одобрения правительства Японии рухнул до нового антирекорда

Рейтинг одобрения правительства Японии рухнул до нового антирекорда - РИА Новости, 20.11.2023

Рейтинг одобрения правительства Японии рухнул до нового антирекорда

Рейтинг одобрения правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды обновил последний антирекорд, составлявший 29%, следует из данных исследования,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T04:04

2023-11-20T04:04

2023-11-20T10:31

в мире

япония

фумио кисида

таро асо

есихико нода

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рейтинг одобрения правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды обновил последний антирекорд, составлявший 29%, следует из данных исследования, проведенного газетой "Иомиури".Согласно результатам исследования, рейтинг одобрения кабмина Кисиды упал до 24%, что является самым низким показателем с момента его инаугурации в 2021 году. Уровень неодобрения составил 62%. Издание отмечает, что недовольство экономическими мерами правительства и последовательные отставки ведущих политиков ускорили падение рейтингов.На вопрос, почему респонденты не поддерживают кабинет Кисиды, наиболее распространенным ответом (47%) было то, что они не возлагают больших надежд на его политику. При этом 66% респондентов заявили, что не одобряют экономические меры правительства по борьбе с ростом цен.Касательно отношения к самому премьер-министру, 62% опрошенных японцев хотят видеть его на посту только до окончания срока полномочий, 33% хотят его немедленной замены и лишь 11% хотели бы видеть его в роли лидера страны "как можно дольше". Исследование проводилось с 17 по 19 ноября. Количество респондентов и данные о статистической погрешности не приводятся. Неделю назад опрос телеканала NHK показал, что рейтинг нынешнего правительства Японии во главе с Фумио Кисидой упал до рекордно низких за два года существования этого кабмина 29%. Ниже нынешнего уровня поддержка была только у экс-премьер-министра Таро Асо (сейчас он является заместителем Кисиды в партии) — 23,9% в декабре 2008 года. На фоне этих рейтингов ЛДП проиграла выборы и произошла историческая смена власти: кабинет сформировала Демократическая партия Японии. Другой случай рейтинга ниже 30% зафиксирован во время работы премьера от демократов Ёсихико Ноды — 25,2% в ноябре 2012 года, что также привело к смене власти, на сей раз от демократов обратно к ЛДП под руководством Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20231119/bayden-1910455677.html

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в мире, япония, фумио кисида, таро асо, есихико нода