https://ria.ru/20231120/yandeks-1910508055.html

Бочкарев: в штаб-квартире "Яндекса" завершили монолитные работы

Бочкарев: в штаб-квартире "Яндекса" завершили монолитные работы - РИА Новости, 20.11.2023

Бочкарев: в штаб-квартире "Яндекса" завершили монолитные работы

В строящейся штаб-квартире "Яндекса" в Гагаринском районе Москвы полностью завершены монолитные работы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:40

2023-11-20T10:40

2023-11-20T10:57

андрей бочкарев

яндекс

москва

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В строящейся штаб-квартире "Яндекса" в Гагаринском районе Москвы полностью завершены монолитные работы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В настоящий момент строители осуществляют монтаж фасадов, а также внутренние работы – устройство перегородок и отделку подземной части. Одновременно специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных систем и прокладкой наружных сетей. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 41%", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, в ближайшее время планируется приступить к устройству кровли здания, отделке помещений надземной части, а также монтажу лифтов и эскалаторов. В сообщении напоминается, что строительство объекта ведется за счет "Яндекса", в роли технического заказчика проекта выступает девелопер MR Group. Общая площадь штаб-квартиры (улица Академика Зельдовича, 1) превысит 262 тысячи квадратных метров. Здание будет состоять из трех разновысотных крыльев от 12 до 15 этажей, объединенных центральным многосветным пространством с прозрачной кровлей и пятью подземными этажами. Фасад получит панорамное остекление и облицовку металлическими панелями, а кровля будет частично эксплуатируемой. Для внутренней отделки здания используют архитектурный бетон. В здании, кроме офисных пространств для персонала "Яндекса" площадью более 110 тысяч "квадратов", будут презентационные залы, учебные классы, лекторий и музей вычислительной техники, указывается в пресс-релизе. В нем добавляется, что на пяти подземных этажах предусмотрен многоуровневый паркинг на 1,6 тысячи автомобилей, спортивный комплекс с 25-метровым бассейном, большим спортзалом для баскетбола, волейбола, мини-футбола и сквоша, а также тренажерным залом, студиями для йоги и пилатеса. На первых этажах запланирована коммерческая инфраструктура - здесь будет общественное пространство с рестораном, фудхоллом, аптекой, салоном красоты и другими сервисами.

https://ria.ru/20231114/moskva-1909299222.html

https://ria.ru/20230729/energopodstantsiya-1887040257.html

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андрей бочкарев, яндекс, москва